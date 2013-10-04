В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиничные номера
В Волгограде и Саранске свободных мест в отелях уже нет
В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиничные номера В Волгограде и Саранске свободных мест в отелях уже нет
Москвичей массово исключают из очередей на получение квартир
Совет по правам человека и Общественная палата уже предложили властям варианты решения этой проблемы
Москвичей массово исключают из очередей на получение квартир Совет по правам человека и Общественная палата уже предложили властям варианты решения этой проблемы
Заммэра выступил против дешёвого жилья в Москве
Строительство доступного жилья в российской столице нельзя допускать стратегически, заявил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.