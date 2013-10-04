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В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиничные номера

В Волгограде и Саранске свободных мест в отелях уже нет

В городах ЧМ-2018 заканчиваются гостиничные номера
В Волгограде и Саранске свободных мест в отелях уже нет

Москвичей массово исключают из очередей на получение квартир

Совет по правам человека и Общественная палата уже предложили властям варианты решения этой проблемы

Москвичей массово исключают из очередей на получение квартир
Совет по правам человека и Общественная палата уже предложили властям варианты решения этой проблемы

Заммэра выступил против дешёвого жилья в Москве

Строительство доступного жилья в российской столице нельзя допускать стратегически, заявил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

Заммэра выступил против дешёвого жилья в Москве
Строительство доступного жилья в российской столице нельзя допускать стратегически, заявил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.