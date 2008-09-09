Из-за непогоды продажи дождевиков в Москве выросли на 700 %
Свитеры стали покупать на 417 % чаще
Из-за непогоды продажи дождевиков в Москве выросли на 700 % Свитеры стали покупать на 417 % чаще
Дождевики школы «Сила ветра» и Sh’u
Бренды выпустили первую совместную коллекцию для города и регат
Дождевики школы «Сила ветра» и Sh’u Бренды выпустили первую совместную коллекцию для города и регат
Дождь и велосипед – две вещи несовместимые? Если промокнуть летом можно было с лёгким сердцем и без последствий для здоровья, то делать это осенью чревато как минимум насморком.