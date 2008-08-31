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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Представить раньше не могла, что границы могут оказаться на замке»
Спецпроект
«Представить раньше не могла, что границы могут оказаться на замке» Куда хотят поехать горожане — желательно уже этим летом
«Представить раньше не могла, что границы могут оказаться на замке»
Спецпроект

«Представить раньше не могла, что границы могут оказаться на замке»
Куда хотят поехать горожане — желательно уже этим летом

Ботинки Dr. Martens с работами Жан-Мишеля Баския
Ботинки Dr. Martens с работами Жан-Мишеля Баския Две красивые и неубиваемые пары для любой погоды
Ботинки Dr. Martens с работами Жан-Мишеля Баския

Ботинки Dr. Martens с работами Жан-Мишеля Баския
Две красивые и неубиваемые пары для любой погоды

Новый силуэт Dr. Martens в коллаборации с Nanamica
Новый силуэт Dr. Martens в коллаборации с Nanamica Идеальная осенняя пара, которую можно носить уже сейчас
Новый силуэт Dr. Martens в коллаборации с Nanamica

Новый силуэт Dr. Martens в коллаборации с Nanamica
Идеальная осенняя пара, которую можно носить уже сейчас

Garage Sale во «Временах года» и скидки до 70 % в Brandshop
Garage Sale во «Временах года» и скидки до 70 % в Brandshop А также новый дроп 616 и коллаборация Dr. Martens x Undercover
Garage Sale во «Временах года» и скидки до 70 % в Brandshop

Garage Sale во «Временах года» и скидки до 70 % в Brandshop
А также новый дроп 616 и коллаборация Dr. Martens x Undercover

Финальная распродажа в Brandshop и скидки до 60 % в Ostrov
Финальная распродажа в Brandshop и скидки до 60 % в Ostrov А также коллаборация Dr. Martens x Sex Pistols и новые кроссовки Premiata
Финальная распродажа в Brandshop и скидки до 60 % в Ostrov

Финальная распродажа в Brandshop и скидки до 60 % в Ostrov
А также коллаборация Dr. Martens x Sex Pistols и новые кроссовки Premiata

Ботинки Dr. Martens х Kent & Curwen
Ботинки Dr. Martens х Kent & Curwen Очередная (удачная) интерпретация классического силуэта
Ботинки Dr. Martens х Kent & Curwen

Ботинки Dr. Martens х Kent & Curwen
Очередная (удачная) интерпретация классического силуэта

Лоферы Dr. Martens x Stüssy
Лоферы Dr. Martens x Stüssy Неожиданный, но приятный сюрприз от британско-американского союза
Лоферы Dr. Martens x Stüssy

Лоферы Dr. Martens x Stüssy
Неожиданный, но приятный сюрприз от британско-американского союза

30 пар сандалий на лето
30 пар сандалий на лето Найдите любимые носки и готовьтесь ловить на себе неодобрительные взгляды окружающих
30 пар сандалий на лето

30 пар сандалий на лето
Найдите любимые носки и готовьтесь ловить на себе неодобрительные взгляды окружающих

В чем гулять осенью: 18 пар обуви на межсезонье
В чем гулять осенью: 18 пар обуви на межсезонье От ботфортов и дерби до кроссовок-носков
В чем гулять осенью: 18 пар обуви на межсезонье

В чем гулять осенью: 18 пар обуви на межсезонье
От ботфортов и дерби до кроссовок-носков

Главные покупки осени: Обувь
Главные покупки осени: Обувь Челси, классические ботинки, ботфорты и казаки — все, что пригодится в ближайшие пару месяцев
Главные покупки осени: Обувь

Главные покупки осени: Обувь
Челси, классические ботинки, ботфорты и казаки — все, что пригодится в ближайшие пару месяцев

22 пары мужской обуви на зиму
22 пары мужской обуви на зиму Редактор рубрики «Стиль» выбрала два десятка ботинок для самой холодной поры
22 пары мужской обуви на зиму

22 пары мужской обуви на зиму
Редактор рубрики «Стиль» выбрала два десятка ботинок для самой холодной поры

10 главных покупок осени
10 главных покупок осени Шерстяное пальто, яркие перчатки, тёплые свитеры и другие предметы гардероба, которые помогут пережить осень и справиться с сезонной хандрой
10 главных покупок осени

10 главных покупок осени
Шерстяное пальто, яркие перчатки, тёплые свитеры и другие предметы гардероба, которые помогут пережить осень и справиться с сезонной хандрой

Чем топтать осень: 9 пар мужских ботинок
Чем топтать осень: 9 пар мужских ботинок Неубиваемые Dr. Martens, крепкие броги Grenson, лаконичная пара Clarks — мы выбрали девять пар ботинок, которые можно найти в магазинах прямо сейчас
Чем топтать осень: 9 пар мужских ботинок

Чем топтать осень: 9 пар мужских ботинок
Неубиваемые Dr. Martens, крепкие броги Grenson, лаконичная пара Clarks — мы выбрали девять пар ботинок, которые можно найти в магазинах прямо сейчас

Лучше меньше: Где покупать ботинки Dr. Martens
Лучше меньше: Где покупать ботинки Dr. Martens The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.
Лучше меньше: Где покупать ботинки Dr. Martens

Лучше меньше: Где покупать ботинки Dr. Martens
The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.

Внешний вид (Петербург): Андрей Матвиенко, кондитер
Внешний вид (Петербург): Андрей Матвиенко, кондитер Каждую неделю The Village просит знакомых горожан сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Петербург): Андрей Матвиенко, кондитер

Внешний вид (Петербург): Андрей Матвиенко, кондитер
Каждую неделю The Village просит знакомых горожан сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.

Внешний вид (Киев): Алексей Назарук, оператор
Внешний вид (Киев): Алексей Назарук, оператор Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид (Киев): Алексей Назарук, оператор

Внешний вид (Киев): Алексей Назарук, оператор
Каждую неделю редакция The Village фотографирует знакомых горожан на улице и просит рассказать, где они покупают вещи и почему.

Sko Uno — чудо-магазин обуви в Стокгольме Если нелёгкая занесла вас в Швецию, и вы любите редкую, винтажную или просто интересную обувь, вам крупно повезло: в Стокгольме вас ждёт такой магазин, какого в России вы никогда не увидите. Только учтите главное: вам очень захочется оставить в нём все свои деньги.

Sko Uno — чудо-магазин обуви в Стокгольме