События недели: Love Boat в «Солянке», новые поступления в ММАМ, лучшие фильмы года в DOME Лучшие новогодние вечеринки, сольные концерты русских инди-звезд, киносмотр главных фильмов года, советские елочные игрушки рядом с Красной площадью и встреча с Сергеем Пархоменко.