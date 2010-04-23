События недели: Love Boat в «Солянке», новые поступления в ММАМ, лучшие фильмы года в DOME Лучшие новогодние вечеринки, сольные концерты русских инди-звезд, киносмотр главных фильмов года, советские елочные игрушки рядом с Красной площадью и встреча с Сергеем Пархоменко.
События недели: Love Boat в «Солянке», новые поступления в ММАМ, лучшие фильмы года в DOME Лучшие новогодние вечеринки, сольные концерты русских инди-звезд, киносмотр главных фильмов года, советские елочные игрушки рядом с Красной площадью и встреча с Сергеем Пархоменко.
El Muerto Vivo Нашел случайно в потоке ресторана Тапа де комида - клипчик в Барселоне сняли - куча драйва и позитива. Слушал и чуть не плакал))) Хочу поделиться.