«Ведомости»: «Подружка» откроет несколько сотен магазинов после сделки с «Л’Этуаль»
После этого компания станет одной из крупнейших сетей дрогери в России
«Л’Этуаль» впервые за 15 лет уступила лидерство по продажам косметики
Самую большую выручку в 2018 году показала сеть дрогери «Магнит косметик»
«Улыбка радуги» решила удвоить количество магазинов к 2020 году
На открытие новых точек сеть потратит до 1,5 миллиарда рублей
Основатель «Копейки» откроет сеть косметических магазинов в Москве
Первый «Акцент» планируется запустить до конца 2016 года
«Ашан» открыл в Москве первый магазин косметики Lillapois
Магазин находится в торговом центре «Тройка»
«Магнит Косметик» впервые обогнал по выручке «Рив Гош»
На первом месте по продажам со значительным отрывом по-прежнему остаётся «Л'Этуаль»