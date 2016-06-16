Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Ведомости»: «Подружка» откроет несколько сотен магазинов после сделки с «Л’Этуаль»

После этого компания станет одной из крупнейших сетей дрогери в России

«Ведомости»: «Подружка» откроет несколько сотен магазинов после сделки с «Л’Этуаль»

«Л’Этуаль» впервые за 15 лет уступила лидерство по продажам косметики

Самую большую выручку в 2018 году показала сеть дрогери «Магнит косметик»

«Л’Этуаль» впервые за 15 лет уступила лидерство по продажам косметики

«Улыбка радуги» решила удвоить количество магазинов к 2020 году

На открытие новых точек сеть потратит до 1,5 миллиарда рублей

«Улыбка радуги» решила удвоить количество магазинов к 2020 году

Основатель «Копейки» откроет сеть косметических магазинов в Москве

Первый «Акцент» планируется запустить до конца 2016 года

Основатель «Копейки» откроет сеть косметических магазинов в Москве

«Ашан» открыл в Москве первый магазин косметики Lillapois

Магазин находится в торговом центре «Тройка»

«Ашан» открыл в Москве первый магазин косметики Lillapois

«Магнит Косметик» впервые обогнал по выручке «Рив Гош»

На первом месте по продажам со значительным отрывом по-прежнему остаётся «Л'Этуаль»

«Магнит Косметик» впервые обогнал по выручке «Рив Гош»