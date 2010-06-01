Сколько стоит жизнь в Дубае Цены на жилье, еду, транспорт и развлечения в одном из самых дорогих городов мира
Сколько стоит жизнь в Дубае Цены на жилье, еду, транспорт и развлечения в одном из самых дорогих городов мира
Видео дня: Дрон перелетел через высочайшее здание мира
Речь идёт о 828-метровом небоскрёбе «Бурдж-Халифа», располагающемся в Дубае
Самым посещаемым магазином мира стал торговый центр в Дубае
Ежедневно в нём отовариваются около 200 000 человек, что вносит существенный вклад в развитие национальной экономики
Покупателям элитных дубайских пентхаусов подарят суперкары Lamborghini
Такой ход позволяет строительной компании DAMAC Properties существенно увеличить продажи в ходе ежегодного торгового фестиваля
Лучшие страницы Instagram с животными: Часть 1 Мы начинаем серию материалов про обладателей и героев лучших страниц Instagram с животными. В первом выпуске — японский ёжик, мопс из Вашингтона и эксцентричный обладатель личного зоопарка из Дубаев.
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