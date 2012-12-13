Ситуация
Ради платного дублера Кутузовского проспекта в Москве вырубят тысячи деревьев«Проект ущербен от начала и до конца»
Ситуация
Ради платного дублера Кутузовского проспекта в Москве вырубят тысячи деревьев «Проект ущербен от начала и до конца»
Новости
По дублеру Кутузовского проспекта частично запустили движение
Открытый участок включает в себя 7,1 километра дорог
Новости
По дублеру Кутузовского проспекта частично запустили движение Открытый участок включает в себя 7,1 километра дорог
Новости
Дублер Щелковского шоссе появится не раньше 2021 года. Если его вообще построят
Власти рассматривают вариант расширения уже существующей дороги
Новости
Дублер Щелковского шоссе появится не раньше 2021 года. Если его вообще построят Власти рассматривают вариант расширения уже существующей дороги
Город
За возможность проехать по дублёру Кутузовского проспекта придётся заплатить 230 рублей
Объявлен конкурс на строительство платного дублёра Кутузовского проспекта, поездка в один конец по которому будет стоить 230 рублей
Город
За возможность проехать по дублёру Кутузовского проспекта придётся заплатить 230 рублей Объявлен конкурс на строительство платного дублёра Кутузовского проспекта, поездка в один конец по которому будет стоить 230 рублей
Транспорт
Дублёр Кутузовского проспекта будет платным
Северный дублёр Кутузовского проспекта может стать платным, так как к его строительству могут привлечь частного инвестора.
Транспорт