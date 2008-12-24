Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Домодедово запустил онлайн-предзаказ товаров из дьюти-фри со скидкой

Теперь их можно заказать заранее и забрать уже в терминале

Домодедово запустил онлайн-предзаказ товаров из дьюти-фри со скидкой

Что россияне покупают в дьюти-фри

Только 2 % туристов не посещают магазины беспошлинной торговли

Что россияне покупают в дьюти-фри

Правительство утвердило список аэропортов с дьюти-фри в зонах прилета

В него также вошли морские и речные порты

Правительство утвердило список аэропортов с дьюти-фри в зонах прилета

Сколько путешественников не посещают дьюти-фри

Также специалисты выяснили, что туристы чаще всего покупают в беспошлинных магазинах

Сколько путешественников не посещают дьюти-фри

«Победа» увеличила плату за провоз товаров из Duty Free в три раза

Для полётов из России стоимость провоза пакета из Duty Free теперь составляет 2 тысячи рублей

«Победа» увеличила плату за провоз товаров из Duty Free в три раза

ВТБ отсудил у оператора Moscow Duty Free миллиард рублей

О намерении обанкротить сеть также сообщал Сбербанк

ВТБ отсудил у оператора Moscow Duty Free миллиард рублей

Сбербанк решил обанкротить оператора старейшего в России duty free

Ранее свои претензии к компании «Аэроферст» уже предъявил банк ВТБ

Сбербанк решил обанкротить оператора старейшего в России duty free

В российском аэропорту впервые появится duty free в зоне прилёта

Новые беспошлинные магазины заработают во Владивостоке

В российском аэропорту впервые появится duty free в зоне прилёта

Сколько стоят сигареты, духи и виски в duty free аэропортов разных стран
Сколько стоят сигареты, духи и виски в duty free аэропортов разных стран The Village составил небольшую корзину из пяти популярных продуктов и узнал, во сколько они обойдутся в 12 мировых duty free
Сколько стоят сигареты, духи и виски в duty free аэропортов разных стран

Сколько стоят сигареты, духи и виски в duty free аэропортов разных стран
The Village составил небольшую корзину из пяти популярных продуктов и узнал, во сколько они обойдутся в 12 мировых duty free

Как подбирают продавцов в Duty Free
Как подбирают продавцов в Duty Free The Village продолжает узнавать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый житель города заходил не раз. В новом выпуске — персонал Moscow Duty Free в Домодедове
Как подбирают продавцов в Duty Free

Как подбирают продавцов в Duty Free
The Village продолжает узнавать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый житель города заходил не раз. В новом выпуске — персонал Moscow Duty Free в Домодедове

РЖД открыли первый магазин duty free на вокзале

РЖД открыли первый в России магазин duty free на вокзале. Для запуска выбрали Забайкальск на границе с Китаем.

РЖД открыли первый магазин duty free на вокзале

В международных поездах появится duty free

«РЖД» хочет организовать в международных поездах магазины duty free с беспошлинными товарами, пилотный проект стартует уже летом 2013 года в «Столичном экспрессе» от Москвы до Киева.

В международных поездах появится duty free

Петербург-Хельсинки: basic info Декабрь это отличное время, чтобы открыть для себя Финляндию. В самом разгаре Адвент – время подготовки к Рождеству. Хельсинки блестит огнями, витрины магазинов пестрят всевозможными дизайнерскими находками, которые осталось только упаковать в подарочную бумагу, в воздухе разносится аромат глеге (Рождественского напитка – финской, более изысканной версии глинтвейна) и имбирного...

Петербург-Хельсинки: basic info