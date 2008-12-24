Домодедово запустил онлайн-предзаказ товаров из дьюти-фри со скидкой
Теперь их можно заказать заранее и забрать уже в терминале
Что россияне покупают в дьюти-фри
Только 2 % туристов не посещают магазины беспошлинной торговли
Правительство утвердило список аэропортов с дьюти-фри в зонах прилета
В него также вошли морские и речные порты
Сколько путешественников не посещают дьюти-фри
Также специалисты выяснили, что туристы чаще всего покупают в беспошлинных магазинах
«Победа» увеличила плату за провоз товаров из Duty Free в три раза
Для полётов из России стоимость провоза пакета из Duty Free теперь составляет 2 тысячи рублей
ВТБ отсудил у оператора Moscow Duty Free миллиард рублей
О намерении обанкротить сеть также сообщал Сбербанк
Сбербанк решил обанкротить оператора старейшего в России duty free
Ранее свои претензии к компании «Аэроферст» уже предъявил банк ВТБ
В российском аэропорту впервые появится duty free в зоне прилёта
Новые беспошлинные магазины заработают во Владивостоке
Сколько стоят сигареты, духи и виски в duty free аэропортов разных стран The Village составил небольшую корзину из пяти популярных продуктов и узнал, во сколько они обойдутся в 12 мировых duty free
Как подбирают продавцов в Duty Free The Village продолжает узнавать, кто работает в популярных магазинах, куда каждый житель города заходил не раз. В новом выпуске — персонал Moscow Duty Free в Домодедове
РЖД открыли первый магазин duty free на вокзале
РЖД открыли первый в России магазин duty free на вокзале. Для запуска выбрали Забайкальск на границе с Китаем.
В международных поездах появится duty free
«РЖД» хочет организовать в международных поездах магазины duty free с беспошлинными товарами, пилотный проект стартует уже летом 2013 года в «Столичном экспрессе» от Москвы до Киева.