Третье нападение на школу, политический клип Тимберлейка и новый альбом Fall Out Boy Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Как звезды инвестируют
в технологии Боно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет
Аудиостартап Тимберлейка, роботы-носильщики в Amazon и судьба фильма о Стиве Джобсе
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Аудиостартап Тимберлейка, роботы-носильщики в Amazon и судьба фильма о Стиве Джобсе Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Какие слова Джастин Тимберлейк знает по-русски
Американский певец продемонстрировал свои познания в русском языке
Какие слова Джастин Тимберлейк знает по-русски Американский певец продемонстрировал свои познания в русском языке
День парков и «Ночь в музее», Джастин Тимберлейк и ещё 14 событий Открытие летнего сезона в клубах, балет в парке Горького, World Press Photo и концерт White Lies среди заметных событий 16−18 мая
Открытие городских пляжей, «Годзилла», Джастин Тимберлейк и «Ночь в музее» Старт летнего сезона на «Стрелке», Городской маркет еды, ретроспектива Дмитрия Пригова в Третьяковке и ещё несколько событий из календаря The Village
Майли Сайрус и Джастин Тимберлейк могут пострадать из-за санкций США
Их майские концерты в Хельсинки оказались под угрозой срыва
Майли Сайрус и Джастин Тимберлейк могут пострадать из-за санкций США Их майские концерты в Хельсинки оказались под угрозой срыва
20 концертов весны Джастин Тимберлейк и Джаред Лето, Aerosmith, Джеймс Блант, Кэти Мелуа, White Lies и Psychic TV в числе зарубежных музыкантов, собирающихся выступить в Москве этой весной
Планы на зиму: 30 фильмов Джон Сноу против вулкана, Бильбо Бэггинс против дракона, новые братья Коэны, Скорсезе и Клуни, последний фильм Германа и возвращение Бэтмена в числе киноновинок зимы 2013−2014.
Итоги недели: «Мастер-банк» лишился лицензии, освобождение Дениса Синякова и концерты в 2014 году
ЦБ лишил лицензии «Мастер-банк», активистов Greenpeace освободили из-под стражи, а москвичи назвали самые опасные районы – The Village выбрал самые важные новости прошедшей недели.
Итоги недели: «Мастер-банк» лишился лицензии, освобождение Дениса Синякова и концерты в 2014 году ЦБ лишил лицензии «Мастер-банк», активистов Greenpeace освободили из-под стражи, а москвичи назвали самые опасные районы – The Village выбрал самые важные новости прошедшей недели.
Джастин Тимберлейк выступит в России
Американский певец представит в Москве и Петербурге свой двойной альбом The 20/20 Experience — The Complete Experience.