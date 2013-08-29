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Третье нападение на школу, политический клип Тимберлейка и новый альбом Fall Out Boy
Третье нападение на школу, политический клип Тимберлейка и новый альбом Fall Out Boy Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Третье нападение на школу, политический клип Тимберлейка и новый альбом Fall Out Boy

Третье нападение на школу, политический клип Тимберлейка и новый альбом Fall Out Boy
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Как звезды инвестируют в технологии
Как звезды инвестируют в технологии Боно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет
Как звезды инвестируют в технологии

Как звезды инвестируют в технологии
Боно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет

Аудиостартап Тимберлейка, роботы-носильщики в Amazon и судьба фильма о Стиве Джобсе

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Аудиостартап Тимберлейка, роботы-носильщики в Amazon и судьба фильма о Стиве Джобсе
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Какие слова Джастин Тимберлейк знает по-русски

Американский певец продемонстрировал свои познания в русском языке

Какие слова Джастин Тимберлейк знает по-русски
Американский певец продемонстрировал свои познания в русском языке

День парков и «Ночь в музее», Джастин Тимберлейк и ещё 14 событий
День парков и «Ночь в музее», Джастин Тимберлейк и ещё 14 событий Открытие летнего сезона в клубах, балет в парке Горького, World Press Photo и концерт White Lies среди заметных событий 16−18 мая
День парков и «Ночь в музее», Джастин Тимберлейк и ещё 14 событий

День парков и «Ночь в музее», Джастин Тимберлейк и ещё 14 событий
Открытие летнего сезона в клубах, балет в парке Горького, World Press Photo и концерт White Lies среди заметных событий 16−18 мая

Открытие городских пляжей, «Годзилла», Джастин Тимберлейк и «Ночь в музее»
Открытие городских пляжей, «Годзилла», Джастин Тимберлейк и «Ночь в музее» Старт летнего сезона на «Стрелке», Городской маркет еды, ретроспектива Дмитрия Пригова в Третьяковке и ещё несколько событий из календаря The Village
Открытие городских пляжей, «Годзилла», Джастин Тимберлейк и «Ночь в музее»

Открытие городских пляжей, «Годзилла», Джастин Тимберлейк и «Ночь в музее»
Старт летнего сезона на «Стрелке», Городской маркет еды, ретроспектива Дмитрия Пригова в Третьяковке и ещё несколько событий из календаря The Village

Майли Сайрус и Джастин Тимберлейк могут пострадать из-за санкций США

Их майские концерты в Хельсинки оказались под угрозой срыва

Майли Сайрус и Джастин Тимберлейк могут пострадать из-за санкций США
Их майские концерты в Хельсинки оказались под угрозой срыва

20 концертов весны
20 концертов весны Джастин Тимберлейк и Джаред Лето, Aerosmith, Джеймс Блант, Кэти Мелуа, White Lies и Psychic TV в числе зарубежных музыкантов, собирающихся выступить в Москве этой весной
20 концертов весны

20 концертов весны
Джастин Тимберлейк и Джаред Лето, Aerosmith, Джеймс Блант, Кэти Мелуа, White Lies и Psychic TV в числе зарубежных музыкантов, собирающихся выступить в Москве этой весной

Планы на зиму: 30 фильмов
Планы на зиму: 30 фильмов Джон Сноу против вулкана, Бильбо Бэггинс против дракона, новые братья Коэны, Скорсезе и Клуни, последний фильм Германа и возвращение Бэтмена в числе киноновинок зимы 2013−2014.
Планы на зиму: 30 фильмов

Планы на зиму: 30 фильмов
Джон Сноу против вулкана, Бильбо Бэггинс против дракона, новые братья Коэны, Скорсезе и Клуни, последний фильм Германа и возвращение Бэтмена в числе киноновинок зимы 2013−2014.

Итоги недели: «Мастер-банк» лишился лицензии, освобождение Дениса Синякова и концерты в 2014 году

ЦБ лишил лицензии «Мастер-банк», активистов Greenpeace освободили из-под стражи, а москвичи назвали самые опасные районы – The Village выбрал самые важные новости прошедшей недели.

Итоги недели: «Мастер-банк» лишился лицензии, освобождение Дениса Синякова и концерты в 2014 году
ЦБ лишил лицензии «Мастер-банк», активистов Greenpeace освободили из-под стражи, а москвичи назвали самые опасные районы – The Village выбрал самые важные новости прошедшей недели.

Джастин Тимберлейк выступит в России

Американский певец представит в Москве и Петербурге свой двойной альбом The 20/20 Experience — The Complete Experience.

Джастин Тимберлейк выступит в России
Американский певец представит в Москве и Петербурге свой двойной альбом The 20/20 Experience — The Complete Experience.

Фильмы недели: «Жасмин», «Страсти Дон Жуана», «Пленницы»
Фильмы недели: «Жасмин», «Страсти Дон Жуана», «Пленницы» Новый Вуди Аллен, Хью Джекман ищет дочь, Скарлетт Йоханссон в фильме о месте порно в жизни — Милослав Чемоданов посмотрел новинки проката и узнал, какое порно по вкусу жителям двух столиц.
Фильмы недели: «Жасмин», «Страсти Дон Жуана», «Пленницы»

Фильмы недели: «Жасмин», «Страсти Дон Жуана», «Пленницы»
Новый Вуди Аллен, Хью Джекман ищет дочь, Скарлетт Йоханссон в фильме о месте порно в жизни — Милослав Чемоданов посмотрел новинки проката и узнал, какое порно по вкусу жителям двух столиц.

Планы на осень: 32 фильма
Планы на осень: 32 фильма Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.
Планы на осень: 32 фильма

Планы на осень: 32 фильма
Новые ленты Вуди Аллена, Мартина Скорсезе, Ридли Скотта, Киры Муратовой и Роберта Родригеса. Камбербатч в роли Ассанжа, Гослинг у режиссёра «Драйва», главный приз Канн-2013 и не только.

Пивной бренд Bud Light Platinum рекрутировал директором Джастина Тимберлейка

Компания надеется с помощью певца повысить узнаваемость продукта

Пивной бренд Bud Light Platinum рекрутировал директором Джастина Тимберлейка
Компания надеется с помощью певца повысить узнаваемость продукта