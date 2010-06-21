Warner Bros. анонсировала сериал по вселенной Гарри Поттера
Он появится на стриминговом сервисе кинокомпании
Разработчики Pokémon GO показали игру по вселенной Гарри Поттера
В игре можно будет ловить фантастических тварей и варить зелья
Откровения вебкам-модели, фальшивый снег в кино и новый клип Ламара Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Откровения вебкам-модели, фальшивый снег в кино и новый клип Ламара Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Включить книги о Гарри Поттере в школьную программу
С этим предложением выступил депутат парламента Ленобласти Владимир Петров
Фантастические твари или реальные животные? Угадайте, кого из этих животных придумала Джоан Роулинг, а какие существуют на самом деле
Фантастические твари или реальные животные? Угадайте, кого из этих животных придумала Джоан Роулинг, а какие существуют на самом деле
На «ЗИЛе» пройдёт цикл лекций по вселенной книг о Гарри Поттере
На лекциях расскажут о связях вымышленного мира Роулинг с реальными прототипами
Концерт A-ha, 4-й сезон «Мотеля Бейтсов» и новый Кендрик ЛамарСобытия, сериалы, книги и музыка на выходные
Концерт A-ha, 4-й сезон «Мотеля Бейтсов» и новый Кендрик Ламар События, сериалы, книги и музыка на выходные
Путешествие в Хогвартс В Орландо (штат Флорида) открылся тематический парк развлечений - «Волшебный мир Гарри Поттера» («The Wizarding of Harry Potter»), где поклонники книг и фильмов о знаменитом волшебнике могут посетить памятные места, знакомые по книгам Дж.К.Роулинг, и насладится различными аттракционами и спецэффектами. Строительство парка, раскинувшегося не территории 89.000 кв.м. проходило под...