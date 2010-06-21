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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Warner Bros. анонсировала сериал по вселенной Гарри Поттера

Он появится на стриминговом сервисе кинокомпании

Warner Bros. анонсировала сериал по вселенной Гарри Поттера

Разработчики Pokémon GO показали игру по вселенной Гарри Поттера

В игре можно будет ловить фантастических тварей и варить зелья

Разработчики Pokémon GO показали игру по вселенной Гарри Поттера

Откровения вебкам-модели, фальшивый снег в кино и новый клип Ламара
Откровения вебкам-модели, фальшивый снег в кино и новый клип Ламара Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Откровения вебкам-модели, фальшивый снег в кино и новый клип Ламара

Откровения вебкам-модели, фальшивый снег в кино и новый клип Ламара
Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил

Включить книги о Гарри Поттере в школьную программу

С этим предложением выступил депутат парламента Ленобласти Владимир Петров

Включить книги о Гарри Поттере в школьную программу

Фантастические твари или реальные животные?
Фантастические твари или реальные животные? Угадайте, кого из этих животных придумала Джоан Роулинг, а какие существуют на самом деле
Фантастические твари или реальные животные?

Фантастические твари или реальные животные?
Угадайте, кого из этих животных придумала Джоан Роулинг, а какие существуют на самом деле

На «ЗИЛе» пройдёт цикл лекций по вселенной книг о Гарри Поттере

На лекциях расскажут о связях вымышленного мира Роулинг с реальными прототипами

На «ЗИЛе» пройдёт цикл лекций по вселенной книг о Гарри Поттере

Концерт A-ha, 4-й сезон «Мотеля Бейтсов» и новый Кендрик Ламар

Концерт A-ha, 4-й сезон «Мотеля Бейтсов» и новый Кендрик ЛамарСобытия, сериалы, книги и музыка на выходные

Концерт A-ha, 4-й сезон «Мотеля Бейтсов» и новый Кендрик Ламар

Концерт A-ha, 4-й сезон «Мотеля Бейтсов» и новый Кендрик Ламар
События, сериалы, книги и музыка на выходные

Путешествие в Хогвартс В Орландо (штат Флорида) открылся тематический парк развлечений - «Волшебный мир Гарри Поттера» («The Wizarding of Harry Potter»), где поклонники книг и фильмов о знаменитом волшебнике могут посетить памятные места, знакомые по книгам Дж.К.Роулинг, и насладится различными аттракционами и спецэффектами. Строительство парка, раскинувшегося не территории 89.000 кв.м. проходило под...

Путешествие в Хогвартс