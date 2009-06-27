Василий Уткин стал креативным директором сети пабов «Джон Донн»
Известный комментатор уже придумал рецепт авторского бургера
Борис Куприянов — о Никитских Воротах и Брежневе, который помешал строительству ТАССИнтересные люди в Москве и Петербурге говорят с The Village о своих любимых местах в городе
Борис Куприянов — о Никитских Воротах и Брежневе, который помешал строительству ТАСС Интересные люди в Москве и Петербурге говорят с The Village о своих любимых местах в городе
Где смотреть чемпионат мира по футболу: 10 мест в Москве Двор «Стрелки», «Джон Донны», ресторан бразильской кухни и ещё семь мест, где в ближайший месяц можно смотреть чемпионат мира по футболу
Где смотреть чемпионат мира по футболу: 10 мест в Москве Двор «Стрелки», «Джон Донны», ресторан бразильской кухни и ещё семь мест, где в ближайший месяц можно смотреть чемпионат мира по футболу
Клуб рисовальщиков: Футбол в «Джон Донне» The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции.
Клуб рисовальщиков: Футбол в «Джон Донне» The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции.
«Жан-Жак» оккупировали сторонники Путина Сторонники премьер-министра решили переместить политические споры с холодных улиц в бары, где обычно собираются оппозиционеры.
Между булок: Внутренности 20 московских бургеров The Village измерил, взвесил и разложил на компоненты бургеры из 20 московских кафе и ресторанов.
Между булок: Внутренности 20 московских бургеров The Village измерил, взвесил и разложил на компоненты бургеры из 20 московских кафе и ресторанов.
Гид по кулинарному фестивалю «Праздник Еды» 27 августа в парке Горького пройдёт кулинарный фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил подробный гид по событию.
Гид по кулинарному фестивалю «Праздник Еды» 27 августа в парке Горького пройдёт кулинарный фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил подробный гид по событию.
Холодильники московских шеф–поваров, часть 2: «Джон Донн», «Солянка», «Панч и Джуди» The Village залез в холодильники столичных шеф-поваров
Холодильники московских шеф–поваров, часть 2: «Джон Донн», «Солянка», «Панч и Джуди» The Village залез в холодильники столичных шеф-поваров
Бухучет: рейд по московским пабам По заданию The Village Василий Быков прошелся по московским пабам и выяснил, где пить пиво и эль веселее всего
Бухучет: рейд по московским пабам По заданию The Village Василий Быков прошелся по московским пабам и выяснил, где пить пиво и эль веселее всего
В Джон Донне и Жан Жаке открылись летние веранды Два московских ресторана выставили стулья на улицы — уже несколько дней на Никитском бульваре можно пообедать на открытом воздухе.
В Джон Донне и Жан Жаке открылись летние веранды Два московских ресторана выставили стулья на улицы — уже несколько дней на Никитском бульваре можно пообедать на открытом воздухе.
Карта Кутежа Нынешние выходные станут апогеем Недели Алкоголя на LookAtMe, а пятница – началом великого веселья. Мы потихоньку отошли от многотрудной недели алкогольных исследований и презентуем вам особую Карту Кутежа, или Алкогольный маршрут. При составлении этого сакрально важного для модного алкоголика документа мы ориентировались на тщательно собранные свидетельства знатоков дела.