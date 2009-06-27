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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Василий Уткин стал креативным директором сети пабов «Джон Донн»

Известный комментатор уже придумал рецепт авторского бургера

Василий Уткин стал креативным директором сети пабов «Джон Донн»

Борис Куприянов — о Никитских Воротах и Брежневе, который помешал строительству ТАСС

Борис Куприянов — о Никитских Воротах и Брежневе, который помешал строительству ТАССИнтересные люди в Москве и Петербурге говорят с The Village о своих любимых местах в городе

Борис Куприянов — о Никитских Воротах и Брежневе, который помешал строительству ТАСС

Борис Куприянов — о Никитских Воротах и Брежневе, который помешал строительству ТАСС
Интересные люди в Москве и Петербурге говорят с The Village о своих любимых местах в городе

Где смотреть чемпионат мира по футболу: 10 мест в Москве
Где смотреть чемпионат мира по футболу: 10 мест в Москве Двор «Стрелки», «Джон Донны», ресторан бразильской кухни и ещё семь мест, где в ближайший месяц можно смотреть чемпионат мира по футболу
Где смотреть чемпионат мира по футболу: 10 мест в Москве

Где смотреть чемпионат мира по футболу: 10 мест в Москве
Двор «Стрелки», «Джон Донны», ресторан бразильской кухни и ещё семь мест, где в ближайший месяц можно смотреть чемпионат мира по футболу

Клуб рисовальщиков: Футбол в «Джон Донне»
Клуб рисовальщиков: Футбол в «Джон Донне» The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции.
Клуб рисовальщиков: Футбол в «Джон Донне»

Клуб рисовальщиков: Футбол в «Джон Донне»
The Village продолжает публиковать зарисовки городской жизни сотрудников и друзей редакции.

«Жан-Жак» оккупировали сторонники Путина Сторонники премьер-министра решили переместить политические споры с холодных улиц в бары, где обычно собираются оппозиционеры.

«Жан-Жак» оккупировали сторонники Путина

Между булок: Внутренности 20 московских бургеров
Между булок: Внутренности 20 московских бургеров The Village измерил, взвесил и разложил на компоненты бургеры из 20 московских кафе и ресторанов.
Между булок: Внутренности 20 московских бургеров

Между булок: Внутренности 20 московских бургеров
The Village измерил, взвесил и разложил на компоненты бургеры из 20 московских кафе и ресторанов.

Гид по кулинарному фестивалю «Праздник Еды»
Гид по кулинарному фестивалю «Праздник Еды» 27 августа в парке Горького пройдёт кулинарный фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил подробный гид по событию.
Гид по кулинарному фестивалю «Праздник Еды»

Гид по кулинарному фестивалю «Праздник Еды»
27 августа в парке Горького пройдёт кулинарный фестиваль журнала «Афиша-Еда» — «Праздник Еды». The Village составил подробный гид по событию.

Холодильники московских шеф–поваров, часть 2: «Джон Донн», «Солянка», «Панч и Джуди»
Холодильники московских шеф–поваров, часть 2: «Джон Донн», «Солянка», «Панч и Джуди» The Village залез в холодильники столичных шеф-поваров
Холодильники московских шеф–поваров, часть 2: «Джон Донн», «Солянка», «Панч и Джуди»

Холодильники московских шеф–поваров, часть 2: «Джон Донн», «Солянка», «Панч и Джуди»
The Village залез в холодильники столичных шеф-поваров

Бухучет: рейд по московским пабам
Бухучет: рейд по московским пабам По заданию The Village Василий Быков прошелся по московским пабам и выяснил, где пить пиво и эль веселее всего
Бухучет: рейд по московским пабам

Бухучет: рейд по московским пабам
По заданию The Village Василий Быков прошелся по московским пабам и выяснил, где пить пиво и эль веселее всего

В Джон Донне и Жан Жаке открылись летние веранды
В Джон Донне и Жан Жаке открылись летние веранды Два московских ресторана выставили стулья на улицы — уже несколько дней на Никитском бульваре можно пообедать на открытом воздухе.
В Джон Донне и Жан Жаке открылись летние веранды

В Джон Донне и Жан Жаке открылись летние веранды
Два московских ресторана выставили стулья на улицы — уже несколько дней на Никитском бульваре можно пообедать на открытом воздухе.

Новый Жан-Жак и Джон Донн У Жан-Жака и Джон Донна новый дом. Свой.

Новый Жан-Жак и Джон Донн

Карта Кутежа
Карта Кутежа Нынешние выходные станут апогеем Недели Алкоголя на LookAtMe, а пятница – началом великого веселья. Мы потихоньку отошли от многотрудной недели алкогольных исследований и презентуем вам особую Карту Кутежа, или Алкогольный маршрут. При составлении этого сакрально важного для модного алкоголика документа мы ориентировались на тщательно собранные свидетельства знатоков дела.
Карта Кутежа

Карта Кутежа
Нынешние выходные станут апогеем Недели Алкоголя на LookAtMe, а пятница – началом великого веселья. Мы потихоньку отошли от многотрудной недели алкогольных исследований и презентуем вам особую Карту Кутежа, или Алкогольный маршрут. При составлении этого сакрально важного для модного алкоголика документа мы ориентировались на тщательно собранные свидетельства знатоков дела.