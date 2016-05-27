Актер Джона Хилл снял для Instagram сериал о травле подростков
Четыре эпизода вертикального сериала появились на платформе IGTV
Актер Джона Хилл снял для Instagram сериал о травле подростков Четыре эпизода вертикального сериала появились на платформе IGTV
«Маньяк»: Почему сериал режиссера первого сезона «Настоящего детектива» лучше пропустить Журналист Никита Лаврецкий — о новом сериале Netflix с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
«Маньяк»: Почему сериал режиссера первого сезона «Настоящего детектива» лучше пропустить Журналист Никита Лаврецкий — о новом сериале Netflix с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
«Тайная жизнь домашних животных», «Парни со стволами», «Любовь и дружба» Алиса Таёжная — о вялых приключениях пуделей и бассетов, новом явлении Джоны Хилла и новелле Джейн Остин в умелых руках