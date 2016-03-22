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Новости

Фастфуд Михалкова и Кончаловского «Едим как дома» запустится к концу года

Первое заведение сети должно было открыться еще весной

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Новости

Фастфуд Михалкова и Кончаловского «Едим как дома» запустится к концу года Первое заведение сети должно было открыться еще весной

Еда

Первое кафе «Едим как дома» могут открыть в одном из вокзалов на Комсомольской площади

Открытие планируется в апреле

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Еда

Первое кафе «Едим как дома» могут открыть в одном из вокзалов на Комсомольской площади Открытие планируется в апреле

Еда

Михалков откроет сеть кафе «Едим как дома» вдоль автотрасс

Разработку проекта планируют завершить к осени 2016 года

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Еда

Михалков откроет сеть кафе «Едим как дома» вдоль автотрасс Разработку проекта планируют завершить к осени 2016 года