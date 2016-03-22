Новости
Фастфуд Михалкова и Кончаловского «Едим как дома» запустится к концу года
Первое заведение сети должно было открыться еще весной
Новости
Фастфуд Михалкова и Кончаловского «Едим как дома» запустится к концу года Первое заведение сети должно было открыться еще весной
Еда
Первое кафе «Едим как дома» могут открыть в одном из вокзалов на Комсомольской площади
Открытие планируется в апреле
Еда
Первое кафе «Едим как дома» могут открыть в одном из вокзалов на Комсомольской площади Открытие планируется в апреле
Еда
Михалков откроет сеть кафе «Едим как дома» вдоль автотрасс
Разработку проекта планируют завершить к осени 2016 года
Еда