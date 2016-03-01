Дикое мясо: Гид по продуктам с Крайнего Севера Юкола со специями, корюшка с удочки и другие специалитеты из Норильска в коробках из-под телевизоров
Дикое мясо: Гид по продуктам с Крайнего Севера Юкола со специями, корюшка с удочки и другие специалитеты из Норильска в коробках из-под телевизоров
«Это театр»: Шеф-повар «ЕМ» о работе в одном из самых необычных ресторанов Петербурга Олеся Дробот рассказала The Village о выборе профессии, необычных продуктах и новой русской кухне
«Это театр»: Шеф-повар «ЕМ» о работе в одном из самых необычных ресторанов Петербурга
Олеся Дробот рассказала The Village о выборе профессии, необычных продуктах и новой русской кухне
Государыня рыбка: Всё, что нужно знать о корюшке The Village поговорил с экспертами и составил простой гид по главному петербургскому специалитету
Государыня рыбка: Всё, что нужно знать о корюшке The Village поговорил с экспертами и составил простой гид по главному петербургскому специалитету
6 новых ресторанов февраля Кафе ближневосточной кухни Beirut, ресторан Дмитрия Борисова на улице Рубинштейна, устричный аттракцион в «Охта-парке» и другие