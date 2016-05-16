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Искусство
Художницы Екатерина Коваленко и Вера Баркалова — о том, возможен ли мир с собственным телом
The Village пообщался с авторами тотальной инсталляции Atopos
Искусство
Художницы Екатерина Коваленко и Вера Баркалова — о том, возможен ли мир с собственным телом
The Village пообщался с авторами тотальной инсталляции Atopos
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