Несколько станций МЦД переименуют по просьбам пассажиров
Им, например, не понравилось название станции «47 км»
«Шедевральный распил бабла»: Что говорят пользователи МЦД спустя месяц Узнали, как власти исправили недочеты «наземного метро» после провального запуска
Пригородные электрички в конце марта перейдут на летнее расписание
ЦППК увеличит количество поездов и продлит маршруты из-за начала дачного сезона
Расписание пригородных электричек изменится на два дня
На станции Тушино 12 и 13 февраля будут ремонтировать пути
Возле Ярославского вокзала открылся туристский центр ЦППК
Здесь помогут спланировать путешествие в Подмосковье и соседние области
В Москве и области с января подорожает проезд на электричках
В течение 2019 года тарифы пересматривать не будут
ЦППК потратит 44 миллиарда рублей на закупку новых электричек
Компания собирается приобрести 30 новых составов в 2019 году
Электричку в Москву отменили из-за 200 ехавших на литургию чиновников
В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании объяснили отмену техническими причинами
В Москве начали тестировать турникеты с системой распознавания лиц
Пока в эксперименте участвуют только сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании
Все электрички тверского направления заменят «Ласточками»
Полностью состав планируют обновить к 2022 году
На станциях Рижского направления появились терминалы выдачи предварительных билетов
По такому талону можно купить билет без сервисного сбора в поезде или на станции прибытия
В электричках появилась бесплатная онлайн-библиотека
Пассажиры могут сказать классические произведения и новинки, в том числе в аудиоформате
Турникеты на железнодорожных станциях оснастят системой распознавания лиц
Над проектом начнут работать в ближайшем будущем
В движении электричек на Горьковском направлении произошел сбой
Следование двух электричек полностью отменено
На Рижском направлении произошел сбой в движении электричек
Пригородные поезда задерживаются в сторону столицы
Собянин: В Москве появится еще один вокзал
На пересечении Рязанского проспекта и МЦК откроют крупный транспортно-пересадочный узел
Из-за Дня России изменится движение пригородных электричек
Также из Тулы в Москву и из Москвы во Владимир выедут два дополнительных поезда
С 14 по 27 мая провоз велосипедов в электричках ЦППК будет бесплатным
Акция будет действовать ежедневно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00
Электрички перейдут на летний график 25 марта
Изменения коснутся шести направлений пригородных поездов
На маршруте Москва — Иваново начали ежедневно курсировать «Ласточки»
Время в пути сократилось почти в два раза
Навигация для пассажиров пригородных электричек
ЦППК создала интерактивную карту с информацией о пригородных поездах и станциях
Сколько «зайцев» поймали в пригородных электричках за год
Безбилетники принесли в казну города более полумиллиона рублей
На Киевском направлении произошел сбой в движении электричек и аэроэкпрессов
Ранее также задерживались электрички на Белорусском направлении МЖД
С 10 декабря электрички в Московском регионе будут ходить по новому расписанию
Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с новым расписанием для планирования маршрута
Из-за инцидента с пешеходом на Рижском направлении задерживаются электрички
Мужчина на станции «Дмитровская» прыгнул с платформы, пытаясь миновать турникеты
В Подмосковье построят платные железнодорожные переезды
Они избавят автомобилистов от ожидания проезда электричек
На МЦК произошел сбой в движении поездов (обновлено)
Интервал между «Ласточками», которые следуют против часовой стрелки, увеличен
Пассажирам электричек подарят 40 тысяч леденцов и шоколадок к Новому году
Новогодние елки появятся на восьми вокзалах Москвы
Расписание электричек изменится из-за празднования Дня народного единства
На некоторых маршрутах запустят дополнительные экспрессы
На станции Выхино в течение недели не будут останавливаться электрички
Эта мера связана с временным закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро
Маршруты пригородных электричек будут проходить через центр Москвы
Столичные власти обсуждают проект с РЖД и Минтрансом
Пригородные электрички перейдут на зимнее расписание с 29 октября
Изменения коснутся всех направлений
В движении электричек на Рижском направлении произошел сбой
Также проблемы наблюдаются на Курском направлении
Пассажирам электричек представили шесть новых аудиогидов
Среди новинок — экскурсия по Дмитрову для велосипедистов
На МЦК приостановлено движение «Ласточек» по часовой стрелке (обновлено)
В обратном направлении поезда следуют в штатном режиме
Контролерам пригородных электричек выдали видеорегистраторы
Ожидается, что оборудование снизит количество конфликтных ситуаций в поездах
На Ленинградском направлении изменится расписание электричек
В сентябре на маршруте Москва — Тверь будет отменено по 10 пригородных поездов в каждую сторону
На Белорусском направлении приостановлено движение поездов (обновлено)
Для перевозки пассажиров направят 10 автобусов
На станциях Савеловского направлении появятся терминалы предварительной продажи билетов
Такие аппараты устанавливают на станциях, где пассажиры не могут купить проездной билет
Электричкам Белорусского направления продлят маршрут 2 и 3 сентября
Это происходит из-за фестиваля «День Бородина»
В сентябре изменится расписание движения ряда электричек Ленинградского направления
Об этом сообщает информагентство «Москва»
На Курском направлении электрички ходят с задержками
Причиной стала незапланированная остановка одного из поездов
На МЦК произошел сбой в движении поездов (обновлено)
Интервал между «Ласточками», которые следуют по часовой стрелке на северо-востоке МЦК, увеличен
На Ярославском направлении МЖД изменят расписание электричек 12 и 13 августа из-за ремонта
Работы будут идти с 21:00 субботы до 13:00 воскресенья
Расписание электричек Ленинградского направления изменится на две недели
Новое расписание появится у 22 поездов
В подмосковных электричках могут появиться барные стойки
Там планируют продавать безалкогольные напитки и подмосковные продукты
Ространснадзор временно вывел из эксплуатации некоторые электрички в Москве
Из эксплуатации поезда вывели до устранения нарушений
Памятник Ивану Грозному, первый московский аутлет Supedry и шантаж в закрытой школе «Шанс»
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
В августе в Москве изменят расписание электричек Ленинградского направления
Изменения в движении связаны с ремонтом железнодорожной инфраструктуры
Ространснадзор признал опасными московские электрички
Служба выявила многочисленные нарушения в работе систем пригородных поездов
ЦППК запустит дополнительные электрички в дни проведения авиасалона МАКС
С 20 до 23 июля из Москвы пустят дополнительные экспрессы до Раменского
На Ярославском направлении электрички ходят с задержками из-за повреждения кабеля
Поезда ходят медленнее, чем обычно
В Москве запустились электрички «Иволга»
А также завершилось строительство транспортно-пересадочного узла «Солнечная»