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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве «дачные» электрички пропали из расписания
25 октября 2020

В Москве «дачные» электрички пропали из расписания

Несколько станций МЦД переименуют по просьбам пассажиров

Им, например, не понравилось название станции «47 км»

Несколько станций МЦД переименуют по просьбам пассажиров

Высаживать из вагонов плохо пахнущих пассажиров

А духи считаются?

Высаживать из вагонов плохо пахнущих пассажиров

Проезд в подмосковных электричках подорожает с января

Примерно на 3 %

Проезд в подмосковных электричках подорожает с января

«Шедевральный распил бабла»: Что говорят пользователи МЦД спустя месяц
«Шедевральный распил бабла»: Что говорят пользователи МЦД спустя месяц Узнали, как власти исправили недочеты «наземного метро» после провального запуска
«Шедевральный распил бабла»: Что говорят пользователи МЦД спустя месяц

«Шедевральный распил бабла»: Что говорят пользователи МЦД спустя месяц
Узнали, как власти исправили недочеты «наземного метро» после провального запуска

На МЦД два раза за утро произошли сбои

Последний — «из-за удержания дверей пассажирами»

На МЦД два раза за утро произошли сбои

Пригородные электрички в конце марта перейдут на летнее расписание

ЦППК увеличит количество поездов и продлит маршруты из-за начала дачного сезона

Пригородные электрички в конце марта перейдут на летнее расписание

Расписание пригородных электричек изменится на два дня

На станции Тушино 12 и 13 февраля будут ремонтировать пути

Расписание пригородных электричек изменится на два дня

Возле Ярославского вокзала открылся туристский центр ЦППК

Здесь помогут спланировать путешествие в Подмосковье и соседние области

Возле Ярославского вокзала открылся туристский центр ЦППК

В Москве и области с января подорожает проезд на электричках

В течение 2019 года тарифы пересматривать не будут

В Москве и области с января подорожает проезд на электричках

ЦППК потратит 44 миллиарда рублей на закупку новых электричек

Компания собирается приобрести 30 новых составов в 2019 году

ЦППК потратит 44 миллиарда рублей на закупку новых электричек

Электричку в Москву отменили из-за 200 ехавших на литургию чиновников

В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании объяснили отмену техническими причинами

Электричку в Москву отменили из-за 200 ехавших на литургию чиновников

В Москве начали тестировать турникеты с системой распознавания лиц

Пока в эксперименте участвуют только сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании

В Москве начали тестировать турникеты с системой распознавания лиц

Все электрички тверского направления заменят «Ласточками»

Полностью состав планируют обновить к 2022 году

Все электрички тверского направления заменят «Ласточками»

На станциях Рижского направления появились терминалы выдачи предварительных билетов

По такому талону можно купить билет без сервисного сбора в поезде или на станции прибытия

На станциях Рижского направления появились терминалы выдачи предварительных билетов

В электричках появилась бесплатная онлайн-библиотека

Пассажиры могут сказать классические произведения и новинки, в том числе в аудиоформате

В электричках появилась бесплатная онлайн-библиотека

Турникеты на железнодорожных станциях оснастят системой распознавания лиц

Над проектом начнут работать в ближайшем будущем

Турникеты на железнодорожных станциях оснастят системой распознавания лиц

В 2019 году на МЦК начнут тестировать поезда без машинистов

Проект курирует РЖД

В 2019 году на МЦК начнут тестировать поезда без машинистов

В движении электричек на Горьковском направлении произошел сбой

Следование двух электричек полностью отменено

В движении электричек на Горьковском направлении произошел сбой

На Рижском направлении произошел сбой в движении электричек

Пригородные поезда задерживаются в сторону столицы

На Рижском направлении произошел сбой в движении электричек

Собянин: В Москве появится еще один вокзал

На пересечении Рязанского проспекта и МЦК откроют крупный транспортно-пересадочный узел

Собянин: В Москве появится еще один вокзал

Из-за Дня России изменится движение пригородных электричек

Также из Тулы в Москву и из Москвы во Владимир выедут два дополнительных поезда

Из-за Дня России изменится движение пригородных электричек

С 14 по 27 мая провоз велосипедов в электричках ЦППК будет бесплатным

Акция будет действовать ежедневно с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00

С 14 по 27 мая провоз велосипедов в электричках ЦППК будет бесплатным

Электрички перейдут на летний график 25 марта

Изменения коснутся шести направлений пригородных поездов

Электрички перейдут на летний график 25 марта

На маршруте Москва — Иваново начали ежедневно курсировать «Ласточки»

Время в пути сократилось почти в два раза

На маршруте Москва — Иваново начали ежедневно курсировать «Ласточки»

Навигация для пассажиров пригородных электричек

ЦППК создала интерактивную карту с информацией о пригородных поездах и станциях

Навигация для пассажиров пригородных электричек

Сколько «зайцев» поймали в пригородных электричках за год

Безбилетники принесли в казну города более полумиллиона рублей

Сколько «зайцев» поймали в пригородных электричках за год

На Киевском направлении произошел сбой в движении электричек и аэроэкпрессов

Ранее также задерживались электрички на Белорусском направлении МЖД

На Киевском направлении произошел сбой в движении электричек и аэроэкпрессов

В Новый год МЦК будет работать всю ночь

Также изменится режим работы подмосковных электричек

В Новый год МЦК будет работать всю ночь

С 10 декабря электрички в Московском регионе будут ходить по новому расписанию

Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с новым расписанием для планирования маршрута

С 10 декабря электрички в Московском регионе будут ходить по новому расписанию

Из-за инцидента с пешеходом на Рижском направлении задерживаются электрички

Мужчина на станции «Дмитровская» прыгнул с платформы, пытаясь миновать турникеты

Из-за инцидента с пешеходом на Рижском направлении задерживаются электрички

В Подмосковье построят платные железнодорожные переезды

Они избавят автомобилистов от ожидания проезда электричек

В Подмосковье построят платные железнодорожные переезды

На МЦК произошел сбой в движении поездов (обновлено)

Интервал между «Ласточками», которые следуют против часовой стрелки, увеличен

На МЦК произошел сбой в движении поездов (обновлено)

Пассажирам электричек подарят 40 тысяч леденцов и шоколадок к Новому году

Новогодние елки появятся на восьми вокзалах Москвы

Пассажирам электричек подарят 40 тысяч леденцов и шоколадок к Новому году

Расписание электричек изменится из-за празднования Дня народного единства

На некоторых маршрутах запустят дополнительные экспрессы

Расписание электричек изменится из-за празднования Дня народного единства

В электричке на Рижском направлении произошло возгорание

Из поезда эвакуировали 150 человек

В электричке на Рижском направлении произошло возгорание

На станции Выхино в течение недели не будут останавливаться электрички

Эта мера связана с временным закрытием участка Таганско-Краснопресненской линии метро

На станции Выхино в течение недели не будут останавливаться электрички

Маршруты пригородных электричек будут проходить через центр Москвы

Столичные власти обсуждают проект с РЖД и Минтрансом

Маршруты пригородных электричек будут проходить через центр Москвы

Пригородные электрички перейдут на зимнее расписание с 29 октября

Изменения коснутся всех направлений

Пригородные электрички перейдут на зимнее расписание с 29 октября

В движении электричек на Рижском направлении произошел сбой

Также проблемы наблюдаются на Курском направлении

В движении электричек на Рижском направлении произошел сбой

Пассажирам электричек представили шесть новых аудиогидов

Среди новинок — экскурсия по Дмитрову для велосипедистов

Пассажирам электричек представили шесть новых аудиогидов

На МЦК приостановлено движение «Ласточек» по часовой стрелке (обновлено)

В обратном направлении поезда следуют в штатном режиме

На МЦК приостановлено движение «Ласточек» по часовой стрелке (обновлено)

Контролерам пригородных электричек выдали видеорегистраторы

Ожидается, что оборудование снизит количество конфликтных ситуаций в поездах

Контролерам пригородных электричек выдали видеорегистраторы

На Ленинградском направлении изменится расписание электричек

В сентябре на маршруте Москва — Тверь будет отменено по 10 пригородных поездов в каждую сторону

На Ленинградском направлении изменится расписание электричек

На Белорусском направлении приостановлено движение поездов (обновлено)

Для перевозки пассажиров направят 10 автобусов

На Белорусском направлении приостановлено движение поездов (обновлено)

На станциях Савеловского направлении появятся терминалы предварительной продажи билетов

Такие аппараты устанавливают на станциях, где пассажиры не могут купить проездной билет

На станциях Савеловского направлении появятся терминалы предварительной продажи билетов

Электричкам Белорусского направления продлят маршрут 2 и 3 сентября

Это происходит из-за фестиваля «День Бородина»

Электричкам Белорусского направления продлят маршрут 2 и 3 сентября

В сентябре изменится расписание движения ряда электричек Ленинградского направления

Об этом сообщает информагентство «Москва»

В сентябре изменится расписание движения ряда электричек Ленинградского направления

На Курском направлении электрички ходят с задержками

Причиной стала незапланированная остановка одного из поездов

На Курском направлении электрички ходят с задержками

На МЦК произошел сбой в движении поездов (обновлено)

Интервал между «Ласточками», которые следуют по часовой стрелке на северо-востоке МЦК, увеличен

На МЦК произошел сбой в движении поездов (обновлено)

На Ярославском направлении МЖД изменят расписание электричек 12 и 13 августа из-за ремонта

Работы будут идти с 21:00 субботы до 13:00 воскресенья

На Ярославском направлении МЖД изменят расписание электричек 12 и 13 августа из-за ремонта

Расписание электричек Ленинградского направления изменится на две недели

Новое расписание появится у 22 поездов

Расписание электричек Ленинградского направления изменится на две недели

В подмосковных электричках могут появиться барные стойки

Там планируют продавать безалкогольные напитки и подмосковные продукты

В подмосковных электричках могут появиться барные стойки

Ространснадзор временно вывел из эксплуатации некоторые электрички в Москве

Из эксплуатации поезда вывели до устранения нарушений

Ространснадзор временно вывел из эксплуатации некоторые электрички в Москве

Памятник Ивану Грозному, первый московский аутлет Supedry и шантаж в закрытой школе «Шанс»

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Памятник Ивану Грозному, первый московский аутлет Supedry и шантаж в закрытой школе «Шанс»

В августе в Москве изменят расписание электричек Ленинградского направления

Изменения в движении связаны с ремонтом железнодорожной инфраструктуры

В августе в Москве изменят расписание электричек Ленинградского направления

Ространснадзор признал опасными московские электрички

Служба выявила многочисленные нарушения в работе систем пригородных поездов

Ространснадзор признал опасными московские электрички

ЦППК запустит дополнительные электрички в дни проведения авиасалона МАКС

С 20 до 23 июля из Москвы пустят дополнительные экспрессы до Раменского

ЦППК запустит дополнительные электрички в дни проведения авиасалона МАКС

На Ярославском направлении электрички ходят с задержками из-за повреждения кабеля

Поезда ходят медленнее, чем обычно

На Ярославском направлении электрички ходят с задержками из-за повреждения кабеля

В Москве запустились электрички «Иволга»

А также завершилось строительство транспортно-пересадочного узла «Солнечная»

В Москве запустились электрички «Иволга»

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