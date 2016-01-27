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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Ученикам московских школ начнут регулярно измерять температуру

В городе готовятся к вирусным эпидемиям

Ученикам московских школ начнут регулярно измерять температуру

Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может
Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может Как ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов
Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может

Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может
Как ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов

Россиян предупредили об эпидемии гриппа в США

Количество заболевших уже превышает норму втрое

Россиян предупредили об эпидемии гриппа в США

Нужно ли делать ребенку прививку от гриппа?
Нужно ли делать ребенку прививку от гриппа? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Нужно ли делать ребенку прививку от гриппа?

Нужно ли делать ребенку прививку от гриппа?
Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

В России объявили начало эпидемии гриппа

Вирус преодолел межвидовой барьер

В России объявили начало эпидемии гриппа

В Москве закончилась эпидемия гриппа

Заболеваемость снизилась приблизительно на треть

В Москве закончилась эпидемия гриппа

В России от гриппа скончались 200 человек

Таким образом, за неделю умерли около ста человек

В России от гриппа скончались 200 человек

Сделать скидки на полезные при гриппе продукты

В Общественной палате считают, что ретейлеры могли бы помочь справиться с эпидемией

Сделать скидки на полезные при гриппе продукты

В аптеках Москвы закончились медицинские маски

Москвичи за неделю скупили месячный запас одноразовых масок

В аптеках Москвы закончились медицинские маски