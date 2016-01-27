Новости
Ученикам московских школ начнут регулярно измерять температуру
В городе готовятся к вирусным эпидемиям
Новости
Ученикам московских школ начнут регулярно измерять температуру В городе готовятся к вирусным эпидемиям
Велнес
Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне можетКак ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов
Велнес
Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может Как ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов
Новости
Россиян предупредили об эпидемии гриппа в США Количество заболевших уже превышает норму втрое
Детский вопрос
Нужно ли делать ребенку прививку от гриппа?Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Детский вопрос
Нужно ли делать ребенку прививку от гриппа? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Ситуация
В России объявили начало эпидемии гриппа Вирус преодолел межвидовой барьер
Ситуация
В России от гриппа скончались 200 человек Таким образом, за неделю умерли около ста человек
Ситуация
Сделать скидки на полезные при гриппе продукты
В Общественной палате считают, что ретейлеры могли бы помочь справиться с эпидемией
Ситуация