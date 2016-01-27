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Новости

Ученикам московских школ начнут регулярно измерять температуру

В городе готовятся к вирусным эпидемиям

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Новости

Ученикам московских школ начнут регулярно измерять температуру В городе готовятся к вирусным эпидемиям

Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может
Велнес
Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне можетКак ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов
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Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может
Велнес

Коронавирус вряд ли уничтожит человечество. А вот бактериальная инфекция — вполне может Как ученые создают новые лекарства? Рассказывает молекулярный биолог Константин Северинов

Новости

Россиян предупредили об эпидемии гриппа в США

Количество заболевших уже превышает норму втрое

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Новости

Россиян предупредили об эпидемии гриппа в США Количество заболевших уже превышает норму втрое

Нужно ли делать ребенку прививку от гриппа?
Детский вопрос
Нужно ли делать ребенку прививку от гриппа?Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
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Нужно ли делать ребенку прививку от гриппа?
Детский вопрос

Нужно ли делать ребенку прививку от гриппа? Редакция The Village вместе с экспертами отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Ситуация

В России объявили начало эпидемии гриппа

Вирус преодолел межвидовой барьер

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Ситуация

В России объявили начало эпидемии гриппа Вирус преодолел межвидовой барьер

Город

В Москве закончилась эпидемия гриппа

Заболеваемость снизилась приблизительно на треть

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Город

В Москве закончилась эпидемия гриппа Заболеваемость снизилась приблизительно на треть

Ситуация

В России от гриппа скончались 200 человек

Таким образом, за неделю умерли около ста человек

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Ситуация

В России от гриппа скончались 200 человек Таким образом, за неделю умерли около ста человек

Ситуация

Сделать скидки на полезные при гриппе продукты

В Общественной палате считают, что ретейлеры могли бы помочь справиться с эпидемией

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Ситуация

Сделать скидки на полезные при гриппе продукты В Общественной палате считают, что ретейлеры могли бы помочь справиться с эпидемией

Ситуация

В аптеках Москвы закончились медицинские маски

Москвичи за неделю скупили месячный запас одноразовых масок

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Ситуация

В аптеках Москвы закончились медицинские маски Москвичи за неделю скупили месячный запас одноразовых масок