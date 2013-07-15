Новости
Майнинг на айфоне, криптовалюта от Басты и IT-революция в Белоруссии
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Новости
Майнинг на айфоне, криптовалюта от Басты и IT-революция в Белоруссии Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Как это работает
Чем занимаются закрытые клубы экономистовОбсуждение будущего планеты и переодевания в женские платья — The Village узнал, что происходит на закрытых встречах клубов, объединяющих экономистов и политиков
Как это работает
Чем занимаются закрытые клубы экономистов Обсуждение будущего планеты и переодевания в женские платья — The Village узнал, что происходит на закрытых встречах клубов, объединяющих экономистов и политиков
Истории
Как Google пытается изменить мирОдна из крупнейших интернет-компаний постоянно ищет прорывные технологии. Зачем корпорация пытается опередить время?
Истории
Как Google пытается изменить мир Одна из крупнейших интернет-компаний постоянно ищет прорывные технологии. Зачем корпорация пытается опередить время?
Новости
Глава Google — об исчезновении интернета
Эрик Шмидт поделился своим взглядом на будущее всемирной паутины
Новости
Глава Google — об исчезновении интернета Эрик Шмидт поделился своим взглядом на будущее всемирной паутины
Новости
Эрик Шмидт признал своей ошибкой отставание социальных сервисов Google
В следующем году компания намерена исправить это упущение, в том числе — при помощи поглощения других стартапов
Новости
Эрик Шмидт признал своей ошибкой отставание социальных сервисов Google В следующем году компания намерена исправить это упущение, в том числе — при помощи поглощения других стартапов
Кейсы
Эрик Шмидт, Джаред Коэн «Новый цифровой мир»H&F прочитал книгу «Новый цифровой мир» и узнал, как повседневный мир будет выглядеть в ближайшем будущем.
Кейсы
Эрик Шмидт, Джаред Коэн «Новый цифровой мир» H&F прочитал книгу «Новый цифровой мир» и узнал, как повседневный мир будет выглядеть в ближайшем будущем.
Новости
Бывшие работники Disney пошли на мировую с Apple, Google и Intel после недавнего HR-скандала
Он развернулся из-за тайного соглашения между несколькими крупными технологическими компаниями, договорившимися не переманивать сотрудников друг у друга, что негативно отразилось на их карьере
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