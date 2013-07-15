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Новости

Майнинг на айфоне, криптовалюта от Басты и IT-революция в Белоруссии

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Майнинг на айфоне, криптовалюта от Басты и IT-революция в Белоруссии Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Чем занимаются закрытые клубы экономистов
Как это работает
Чем занимаются закрытые клубы экономистовОбсуждение будущего планеты и переодевания в женские платья — The Village узнал, что происходит на закрытых встречах клубов, объединяющих экономистов и политиков
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Чем занимаются закрытые клубы экономистов
Как это работает

Чем занимаются закрытые клубы экономистов Обсуждение будущего планеты и переодевания в женские платья — The Village узнал, что происходит на закрытых встречах клубов, объединяющих экономистов и политиков

Как Google пытается изменить мир
Истории
Как Google пытается изменить мирОдна из крупнейших интернет-компаний постоянно ищет прорывные технологии. Зачем корпорация пытается опередить время?
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Как Google пытается изменить мир
Истории

Как Google пытается изменить мир Одна из крупнейших интернет-компаний постоянно ищет прорывные технологии. Зачем корпорация пытается опередить время?

Новости

Глава Google — об исчезновении интернета

Эрик Шмидт поделился своим взглядом на будущее всемирной паутины

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Новости

Глава Google — об исчезновении интернета Эрик Шмидт поделился своим взглядом на будущее всемирной паутины

Новости

Эрик Шмидт признал своей ошибкой отставание социальных сервисов Google

В следующем году компания намерена исправить это упущение, в том числе — при помощи поглощения других стартапов

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Новости

Эрик Шмидт признал своей ошибкой отставание социальных сервисов Google В следующем году компания намерена исправить это упущение, в том числе — при помощи поглощения других стартапов

Эрик Шмидт, Джаред Коэн «Новый цифровой мир»
Кейсы
Эрик Шмидт, Джаред Коэн «Новый цифровой мир»H&F прочитал книгу «Новый цифровой мир» и узнал, как повседневный мир будет выглядеть в ближайшем будущем.
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Эрик Шмидт, Джаред Коэн «Новый цифровой мир»
Кейсы

Эрик Шмидт, Джаред Коэн «Новый цифровой мир» H&F прочитал книгу «Новый цифровой мир» и узнал, как повседневный мир будет выглядеть в ближайшем будущем.

Новости

Бывшие работники Disney пошли на мировую с Apple, Google и Intel после недавнего HR-скандала

Он развернулся из-за тайного соглашения между несколькими крупными технологическими компаниями, договорившимися не переманивать сотрудников друг у друга, что негативно отразилось на их карьере

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Новости

Бывшие работники Disney пошли на мировую с Apple, Google и Intel после недавнего HR-скандала Он развернулся из-за тайного соглашения между несколькими крупными технологическими компаниями, договорившимися не переманивать сотрудников друг у друга, что негативно отразилось на их карьере