Город
Западный образец: Кто возглавил институт ГенпланаНовой главой института Генплана назначена Карима Нигматулина, 28-летняя выпускница Принстона, работавшая с Биллом Гейтсом, — The Village узнал, почему она согласилась стать чиновником.
Город
Западный образец: Кто возглавил институт Генплана Новой главой института Генплана назначена Карима Нигматулина, 28-летняя выпускница Принстона, работавшая с Биллом Гейтсом, — The Village узнал, почему она согласилась стать чиновником.
Архитектура
В Институте Генплана сменилось руководство
Как стало известно The Village, Эрнст Мавлютов, возглавлявший НИиПИ Генплана Москвы, покидает должность. Возглавить структуру может его первый зам Карима Нигматулина.
Архитектура
В Институте Генплана сменилось руководство Как стало известно The Village, Эрнст Мавлютов, возглавлявший НИиПИ Генплана Москвы, покидает должность. Возглавить структуру может его первый зам Карима Нигматулина.
Город
Интервью: Директор Института Генплана о гостайнахThe Village расспросил Эрнста Мавлютова о том, почему институт хотел строить велодорожки из плитки, почему выигрывает все конкурсы Москомархитектуры и что будет с раскритикованным генпланом Москвы.
Город