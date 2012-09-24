Интервью: Директор Института Генплана о гостайнах The Village расспросил Эрнста Мавлютова о том, почему институт хотел строить велодорожки из плитки, почему выигрывает все конкурсы Москомархитектуры и что будет с раскритикованным генпланом Москвы.