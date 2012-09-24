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Западный образец: Кто возглавил институт Генплана
Город
Западный образец: Кто возглавил институт ГенпланаНовой главой института Генплана назначена Карима Нигматулина, 28-летняя выпускница Принстона, работавшая с Биллом Гейтсом, — The Village узнал, почему она согласилась стать чиновником.
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Западный образец: Кто возглавил институт Генплана
Город

Западный образец: Кто возглавил институт Генплана Новой главой института Генплана назначена Карима Нигматулина, 28-летняя выпускница Принстона, работавшая с Биллом Гейтсом, — The Village узнал, почему она согласилась стать чиновником.

Архитектура

В Институте Генплана сменилось руководство

Как стало известно The Village, Эрнст Мавлютов, возглавлявший НИиПИ Генплана Москвы, покидает должность. Возглавить структуру может его первый зам Карима Нигматулина.

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Архитектура

В Институте Генплана сменилось руководство Как стало известно The Village, Эрнст Мавлютов, возглавлявший НИиПИ Генплана Москвы, покидает должность. Возглавить структуру может его первый зам Карима Нигматулина.

Интервью: Директор Института Генплана о гостайнах
Город
Интервью: Директор Института Генплана о гостайнахThe Village расспросил Эрнста Мавлютова о том, почему институт хотел строить велодорожки из плитки, почему выигрывает все конкурсы Москомархитектуры и что будет с раскритикованным генпланом Москвы.
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Интервью: Директор Института Генплана о гостайнах
Город

Интервью: Директор Института Генплана о гостайнах The Village расспросил Эрнста Мавлютова о том, почему институт хотел строить велодорожки из плитки, почему выигрывает все конкурсы Москомархитектуры и что будет с раскритикованным генпланом Москвы.