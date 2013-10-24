Вход в музей-галерею Евгения Евтушенко будет бесплатным 15 и 16 июля
Там представлены произведения живописи, графики, скульптуры различных стилей и направлений
Вход в музей-галерею Евгения Евтушенко будет бесплатным 15 и 16 июля Там представлены произведения живописи, графики, скульптуры различных стилей и направлений
На Красной площади пройдёт фестиваль «Книги России»
Фестиваль соберёт 300 издательств со всей страны
На Красной площади пройдёт фестиваль «Книги России» Фестиваль соберёт 300 издательств со всей страны
Ссылки дня: Участковые Бирюлёва, возможности 3D-принтеров и неизвестное интервью Бродского
Чем занимаются участковые Бирюлёва, что можно напечатать при помощи 3D-принтера и неизвестное интервью Бродского — в наших «Ссылках дня».