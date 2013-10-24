Ссылки дня: Участковые Бирюлёва, возможности 3D-принтеров и неизвестное интервью Бродского

Чем занимаются участковые Бирюлёва, что можно напечатать при помощи 3D-принтера и неизвестное интервью Бродского — в наших «Ссылках дня».