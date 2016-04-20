Hell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити» Главные гастрономические события этой недели
Hell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити» Главные гастрономические события этой недели
Новый проект от «Братьев Караваевых», кафе на набережной и вторая бургерная #FARШ The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Новый проект от «Братьев Караваевых», кафе на набережной и вторая бургерная #FARШ The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Владелец «Братьев Караваевых» запускает проект «Рынок и общепит»
«Рынок и общепит» объединяет в себе формат ближневосточного рынка и кафе под одной крышей