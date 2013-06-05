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Новости

На Московском проспекте заработала кофейня «Кофе он мой»

Крошечное заведение устроено прямо в бывшей парадной

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Новости

На Московском проспекте заработала кофейня «Кофе он мой» Крошечное заведение устроено прямо в бывшей парадной

Рестораны

Команда «Винного шкафа» откроет ресторан Hamlet & Jacks

Создатели «Винного погреба» запускают новый ресторан в Волынском переулке

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Рестораны

Команда «Винного шкафа» откроет ресторан Hamlet & Jacks Создатели «Винного погреба» запускают новый ресторан в Волынском переулке

Койко-место: Истории лучших хостелов Санкт-Петербурга
Истории
Койко-место: Истории лучших хостелов Санкт-ПетербургаЗа последние годы в Санкт-Петербурге появилось больше сотни хостелов — теперь владельцы самых известных и модных сетей собираются открывать мини-отели и выходить на европейский рынок.
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Койко-место: Истории лучших хостелов Санкт-Петербурга
Истории

Койко-место: Истории лучших хостелов Санкт-Петербурга За последние годы в Санкт-Петербурге появилось больше сотни хостелов — теперь владельцы самых известных и модных сетей собираются открывать мини-отели и выходить на европейский рынок.