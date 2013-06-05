Новости
На Московском проспекте заработала кофейня «Кофе он мой»
Крошечное заведение устроено прямо в бывшей парадной
Новости
На Московском проспекте заработала кофейня «Кофе он мой» Крошечное заведение устроено прямо в бывшей парадной
Рестораны
Команда «Винного шкафа» откроет ресторан Hamlet & Jacks
Создатели «Винного погреба» запускают новый ресторан в Волынском переулке
Рестораны
Команда «Винного шкафа» откроет ресторан Hamlet & Jacks Создатели «Винного погреба» запускают новый ресторан в Волынском переулке
Истории
Койко-место: Истории лучших хостелов Санкт-ПетербургаЗа последние годы в Санкт-Петербурге появилось больше сотни хостелов — теперь владельцы самых известных и модных сетей собираются открывать мини-отели и выходить на европейский рынок.
Истории