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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Памятник Евгению Примакову напротив здания МИДа

На церемонии открытия монумента присутствовали Сергей Собянин и Алишер Усманов

Памятник Евгению Примакову напротив здания МИДа

В центре Москвы установят памятник Евгению Примакову

Скульптура появится напротив здания МИД на Смоленской-Сенной площади

В центре Москвы установят памятник Евгению Примакову

В Москве могут появиться памятники Солженицыну и Примакову

Такая инициатива рассматривается Мосгордумой

В Москве могут появиться памятники Солженицыну и Примакову

В Москве открыли мемориальную доску экс-премьеру Евгению Примакову

Мемориальную доску установили на доме в Скатерном переулке

В Москве открыли мемориальную доску экс-премьеру Евгению Примакову

В России появятся стипендии и корабль имени Примакова

Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего премьер-министра

В России появятся стипендии и корабль имени Примакова