Памятник Евгению Примакову напротив здания МИДа
На церемонии открытия монумента присутствовали Сергей Собянин и Алишер Усманов
В центре Москвы установят памятник Евгению Примакову
Скульптура появится напротив здания МИД на Смоленской-Сенной площади
В Москве могут появиться памятники Солженицыну и Примакову
Такая инициатива рассматривается Мосгордумой
В Москве открыли мемориальную доску экс-премьеру Евгению Примакову
Мемориальную доску установили на доме в Скатерном переулке
В России появятся стипендии и корабль имени Примакова
Путин подписал указ об увековечении памяти бывшего премьер-министра