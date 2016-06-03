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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира»
Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира» Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира»

Четвертый «Винный базар», Gilda от Оганезова и новый ресторан на месте «Крыши мира»
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

На Петровском бульваре открылся «Винный базар»

Это третий винный бар сети

На Петровском бульваре открылся «Винный базар»

На Комсомольском проспекте открылось кафе «Соседи. Простые радости»

Заведение открыли владельцы сети «Винных базаров»

На Комсомольском проспекте открылось кафе «Соседи. Простые радости»

На Никитском бульваре открылся винный бар «Винный базар»

В коллекции заведения около 400 наименований вин всех категорий

На Никитском бульваре открылся винный бар «Винный базар»