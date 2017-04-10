На Петровском бульваре открылся «Винный базар» Это третий винный бар сети
На Петровском бульваре открылся третий винный бар сети «Винный базар». Об этом The Village рассказали представители заведения. Проектом по-прежнему занимается команда Евгении Качаловой, ранее открывшая две точки сети на Комсомольском проспекте и Никитском бульваре.
«Винный базар»
Адрес: Петровский бульвар, 15, стр. 1
Телефон: +7 (495) 699–18–60
Средний чек: 1 200 рублей
Закуски
Тартар из свежих и вяленых томатов с сыром страчателла — 390 рублей
Хумус — 150 рублей
Мясной сет — 280 рублей
Ролл-бар
Фреш-ролл с тунцом — 290 рублей
Тортилья с креветками и фенхелем — 340 рублей
Пита с говяжьим кебабом — 420 рублей
Салаты
Буррата с томатами — 590 рублей
Салат с ростбифом и печеным перцем — 420 рублей
Салат с баклажаном, тхиной и трюфельной сметаной — 390 рублей
Основные блюда
Медальоны из говядины с перцем и фенхелем — 490 рублей
Камбала, запеченная с артишоками, томатами и моцареллой — 570 рублей
Креветки «катаифи» с чатни из манго — 590 рублей
Идея: Как и в остальных точках сети, меню разбито на wine-friendly блюда — тапасы, брускетты, зеленые салаты и горячие блюда. Есть и новый раздел, представленный только на Петровском, — «Ролл-бар» с международной подборкой роллов, таких как шавермы, буррито и тортильи. В винной коллекции — более 300 позиций, включая редкие образцы из Греции, Болгарии, Словении и других стран. Цены — от 280 рублей за бокал и от 700 рублей за бутылку. При этом в баре нет винной карты, а все вина располагаются на полках. Кроме того, к лету обещают коктейльную карту с миксами на основе игристого и тихого, а также алкогольные бранчи.
Шеф-повар: Авторской кухней заведует бренд-шеф сети Илья Лустин. За постоянно обновляемый ассортимент вина по-прежнему отвечает сомелье Денис Юрченко, прошедший в этом году профессиональную аттестацию.
Интерьер: При создании дизайна команда старалась оставить лучшее от предыдущих проектов. «Винному базару» на Петровском досталась контактная барная стойка, которая стала центром бара и связующим звеном всего интерьера. При этом дизайн каждого бара стараются индивидуализировать. В новом заведении, к примеру, можно обнаружить сводчатый деревянный потолок и винные стеллажи по периметру.
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Комментарии
Просто отличное место!
Что бы попасть в пятницу и субботу нужно предварительно бронировать.
Очень крутой выбор вин с минимальной наценкой
Ну и еще конечно бульварное кольцо сейчас там перекопано.
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