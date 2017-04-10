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Новое место10 апреля 2017

На Петровском бульваре открылся «Винный базар» Это третий винный бар сети

РедакторРоман Чернянский

На Петровском бульваре открылся третий винный бар сети «Винный базар». Об этом The Village рассказали представители заведения. Проектом по-прежнему занимается команда Евгении Качаловой, ранее открывшая две точки сети на Комсомольском проспекте и Никитском бульваре.

«Винный базар»

Адрес: Петровский бульвар, 15, стр. 1

Телефон: +7 (495) 699–18–60

Средний чек: 1 200 рублей

 vinniybazar.ru

Закуски

Тартар из свежих и вяленых томатов с сыром страчателла — 390 рублей

Хумус — 150 рублей

Мясной сет — 280 рублей

Ролл-бар

Фреш-ролл с тунцом — 290 рублей

Тортилья с креветками и фенхелем — 340 рублей

Пита с говяжьим кебабом — 420 рублей

Салаты

Буррата с томатами — 590 рублей

Салат с ростбифом и печеным перцем — 420 рублей

Салат с баклажаном, тхиной и трюфельной сметаной — 390 рублей

Основные блюда

Медальоны из говядины с перцем и фенхелем — 490 рублей

Камбала, запеченная с артишоками, томатами и моцареллой — 570 рублей

Креветки «катаифи» с чатни из манго — 590 рублей

Идея: Как и в остальных точках сети, меню разбито на wine-friendly блюда — тапасы, брускетты, зеленые салаты и горячие блюда. Есть и новый раздел, представленный только на Петровском, — «Ролл-бар» с международной подборкой роллов, таких как шавермы, буррито и тортильи. В винной коллекции — более 300 позиций, включая редкие образцы из Греции, Болгарии, Словении и других стран. Цены — от 280 рублей за бокал и от 700 рублей за бутылку. При этом в баре нет винной карты, а все вина располагаются на полках. Кроме того, к лету обещают коктейльную карту с миксами на основе игристого и тихого, а также алкогольные бранчи.

Шеф-повар: Авторской кухней заведует бренд-шеф сети Илья Лустин. За постоянно обновляемый ассортимент вина по-прежнему отвечает сомелье Денис Юрченко, прошедший в этом году профессиональную аттестацию.

Интерьер: При создании дизайна команда старалась оставить лучшее от предыдущих проектов. «Винному базару» на Петровском досталась контактная барная стойка, которая стала центром бара и связующим звеном всего интерьера. При этом дизайн каждого бара стараются индивидуализировать. В новом заведении, к примеру, можно обнаружить сводчатый деревянный потолок и винные стеллажи по периметру.

Медальоны из говядины с перцем и фенхелем
Ассорти фреш-роллов

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Комментарии

1 комментарий
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LKLarion Katsalapov

Просто отличное место!

Что бы попасть в пятницу и субботу нужно предварительно бронировать. 

Очень крутой выбор вин с минимальной наценкой 

Ну и еще конечно бульварное кольцо сейчас там перекопано.

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