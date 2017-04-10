Закуски Тартар из свежих и вяленых томатов с сыром страчателла — 390 рублей Хумус — 150 рублей Мясной сет — 280 рублей Ролл-бар Фреш-ролл с тунцом — 290 рублей Тортилья с креветками и фенхелем — 340 рублей Пита с говяжьим кебабом — 420 рублей Салаты Буррата с томатами — 590 рублей Салат с ростбифом и печеным перцем — 420 рублей Салат с баклажаном, тхиной и трюфельной сметаной — 390 рублей Основные блюда Медальоны из говядины с перцем и фенхелем — 490 рублей Камбала, запеченная с артишоками, томатами и моцареллой — 570 рублей Креветки «катаифи» с чатни из манго — 590 рублей

Идея: Как и в остальных точках сети, меню разбито на wine-friendly блюда — тапасы, брускетты, зеленые салаты и горячие блюда. Есть и новый раздел, представленный только на Петровском, — «Ролл-бар» с международной подборкой роллов, таких как шавермы, буррито и тортильи. В винной коллекции — более 300 позиций, включая редкие образцы из Греции, Болгарии, Словении и других стран. Цены — от 280 рублей за бокал и от 700 рублей за бутылку. При этом в баре нет винной карты, а все вина располагаются на полках. Кроме того, к лету обещают коктейльную карту с миксами на основе игристого и тихого, а также алкогольные бранчи.

Шеф-повар: Авторской кухней заведует бренд-шеф сети Илья Лустин. За постоянно обновляемый ассортимент вина по-прежнему отвечает сомелье Денис Юрченко, прошедший в этом году профессиональную аттестацию.

Интерьер: При создании дизайна команда старалась оставить лучшее от предыдущих проектов. «Винному базару» на Петровском досталась контактная барная стойка, которая стала центром бара и связующим звеном всего интерьера. При этом дизайн каждого бара стараются индивидуализировать. В новом заведении, к примеру, можно обнаружить сводчатый деревянный потолок и винные стеллажи по периметру.