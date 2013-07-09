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Новости

Онлайн-магазин Fancy планирует продавать товары при помощи приложения на Google Glass

С помощью него пользователи смогут делать фотографии находящихся вокруг объектов и автоматически находить схожие товары, которые можно приобрести в магазине сервиса

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Новости

Онлайн-магазин Fancy планирует продавать товары при помощи приложения на Google Glass С помощью него пользователи смогут делать фотографии находящихся вокруг объектов и автоматически находить схожие товары, которые можно приобрести в магазине сервиса

Новости

Шопинг-платформа Fancy привлекла $53 млн спустя месяц после выхода на международный рынок

Среди инвесторов в этом раунде отметились бизнесмен Леонард Блаватник, актёр Уилл Смит и компания American Express

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Новости

Шопинг-платформа Fancy привлекла $53 млн спустя месяц после выхода на международный рынок Среди инвесторов в этом раунде отметились бизнесмен Леонард Блаватник, актёр Уилл Смит и компания American Express