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Новости

Парацетамол и ибупрофен хотят снять с производства

Производить их невыгодно

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Новости

Парацетамол и ибупрофен хотят снять с производства Производить их невыгодно

Новости

Московская сеть аптек начала выдавать кредиты на лекарства

Сроком до года и суммой до 300 тысяч рублей

0
Новости

Московская сеть аптек начала выдавать кредиты на лекарства Сроком до года и суммой до 300 тысяч рублей

Новости

Наказывать фармацевтов за навязывание лекарств

Из-за рекомендаций аптекарей посетители покупают лекарства, которые им не выписывали врачи

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Новости

Наказывать фармацевтов за навязывание лекарств Из-за рекомендаций аптекарей посетители покупают лекарства, которые им не выписывали врачи

Новости

Власти отказались блокировать Ozon за торговлю лекарствами

Ретейлер продает препараты через аптечный пункт на основании лицензии

2
Новости

Власти отказались блокировать Ozon за торговлю лекарствами Ретейлер продает препараты через аптечный пункт на основании лицензии

Новости

Заблокировать Ozon за онлайн-продажу лекарств

Аптеки направили жалобу в Роскомнадзор, прокуратуру Москвы, Росздравнадзор и Роспотребнадзор

2
Новости

Заблокировать Ozon за онлайн-продажу лекарств Аптеки направили жалобу в Роскомнадзор, прокуратуру Москвы, Росздравнадзор и Роспотребнадзор

Новости

Разрешить выращивать в России наркосодержащие растения для медицинских целей

Законопроект Минпромторга внесли на рассмотрение правительства

0
Новости

Разрешить выращивать в России наркосодержащие растения для медицинских целей Законопроект Минпромторга внесли на рассмотрение правительства

Новости

Ozon запустил доставку лекарств на дом

Компания получила лицензию на фармацевтическую деятельность

0
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Ozon запустил доставку лекарств на дом Компания получила лицензию на фармацевтическую деятельность

Новости

Фармацевты предупредили о росте цен на лекарства из-за требований ФСБ

Производители просят отказаться от введения криптозащиты маркировки препаратов

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Новости

Фармацевты предупредили о росте цен на лекарства из-за требований ФСБ Производители просят отказаться от введения криптозащиты маркировки препаратов

Новости

Фармацевты назвали «преступной» идею продавать лекарства в магазинах

Национальная фармацевтическая палата обратилась за помощью к Владимиру Путину

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Новости

Фармацевты назвали «преступной» идею продавать лекарства в магазинах Национальная фармацевтическая палата обратилась за помощью к Владимиру Путину

Новости

Фармацевты обвинили столичные больницы в нарушениях при закупках лекарств

Медучреждения приобретали аналоги запатентованных препаратов в нарушение закона «О защите конкуренции»

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Новости

Фармацевты обвинили столичные больницы в нарушениях при закупках лекарств Медучреждения приобретали аналоги запатентованных препаратов в нарушение закона «О защите конкуренции»

Минздрав меняет маркировку лекарств: Аспирин и недорогие препараты подорожают
Ситуация
Минздрав меняет маркировку лекарств: Аспирин и недорогие препараты подорожаютАскорбинка, ибупрофен и панкреатин могут исчезнуть из аптек
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Минздрав меняет маркировку лекарств: Аспирин и недорогие препараты подорожают
Ситуация

Минздрав меняет маркировку лекарств: Аспирин и недорогие препараты подорожают Аскорбинка, ибупрофен и панкреатин могут исчезнуть из аптек

Новости

Фармацевты предупредили о риске исчезновения дешевых лекарств

Производители медикаментов попросили власти отложить введение обязательной маркировки медикаментов

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Фармацевты предупредили о риске исчезновения дешевых лекарств Производители медикаментов попросили власти отложить введение обязательной маркировки медикаментов

Новости

Фармацевты предложили запретить образ врачей в рекламе

Сейчас в рекламе могут использоваться образы вымышленных специалистов

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Новости

Фармацевты предложили запретить образ врачей в рекламе Сейчас в рекламе могут использоваться образы вымышленных специалистов

Новости

Минпромторг объединит производителей наркотических лекарств

Объединение позволит создать единую производственную структуру

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Новости

Минпромторг объединит производителей наркотических лекарств Объединение позволит создать единую производственную структуру

Новости

Спам в Dropbox, запуск Vivaldi и AR-татуировки

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Спам в Dropbox, запуск Vivaldi и AR-татуировки Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Без лекарств: Почему импортные препараты могут пропасть с полок
Ситуация
Без лекарств: Почему импортные препараты могут пропасть с полокThe Village узнал, к чему могут привести новые правила сертификации импортных лекарств и как больные сейчас достают недоступные в России препараты
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Без лекарств: Почему импортные препараты могут пропасть с полок
Ситуация

Без лекарств: Почему импортные препараты могут пропасть с полок The Village узнал, к чему могут привести новые правила сертификации импортных лекарств и как больные сейчас достают недоступные в России препараты

Ситуация

Правительство ограничило госзакупки иностранных лекарств

Приоритет в закупках решено отдавать лекарствам из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении

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Ситуация

Правительство ограничило госзакупки иностранных лекарств Приоритет в закупках решено отдавать лекарствам из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении

Борец с коррупцией
Как всё устроено
Борец с коррупциейАнтикоррупционер из государственного агентства рассказал The Village, как назначают среднюю норму отката, сколько чиновников не берут взятки и почему нужно посадить и отпустить Евгению Васильеву
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Борец с коррупцией
Как всё устроено

Борец с коррупцией Антикоррупционер из государственного агентства рассказал The Village, как назначают среднюю норму отката, сколько чиновников не берут взятки и почему нужно посадить и отпустить Евгению Васильеву

Новости

Экспорт российских лекарств приостановлен из-за нерасторопности чиновников

Они не успели определиться с ответственными за выдачу новых паспортов на лекарства

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Экспорт российских лекарств приостановлен из-за нерасторопности чиновников Они не успели определиться с ответственными за выдачу новых паспортов на лекарства

Новости

Google инвестирует в продление жизни

Корпорация создаст компанию Calico, которая займётся перспективными разработками в сфере здравоохранения

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Новости

Google инвестирует в продление жизни Корпорация создаст компанию Calico, которая займётся перспективными разработками в сфере здравоохранения

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