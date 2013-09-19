Парацетамол и ибупрофен хотят снять с производства Производить их невыгодно
Московская сеть аптек начала выдавать кредиты на лекарства
Сроком до года и суммой до 300 тысяч рублей
Московская сеть аптек начала выдавать кредиты на лекарства Сроком до года и суммой до 300 тысяч рублей
Наказывать фармацевтов за навязывание лекарств
Из-за рекомендаций аптекарей посетители покупают лекарства, которые им не выписывали врачи
Наказывать фармацевтов за навязывание лекарств Из-за рекомендаций аптекарей посетители покупают лекарства, которые им не выписывали врачи
Власти отказались блокировать Ozon за торговлю лекарствами
Ретейлер продает препараты через аптечный пункт на основании лицензии
Власти отказались блокировать Ozon за торговлю лекарствами Ретейлер продает препараты через аптечный пункт на основании лицензии
Заблокировать Ozon за онлайн-продажу лекарств
Аптеки направили жалобу в Роскомнадзор, прокуратуру Москвы, Росздравнадзор и Роспотребнадзор
Заблокировать Ozon за онлайн-продажу лекарств Аптеки направили жалобу в Роскомнадзор, прокуратуру Москвы, Росздравнадзор и Роспотребнадзор
Разрешить выращивать в России наркосодержащие растения для медицинских целей
Законопроект Минпромторга внесли на рассмотрение правительства
Разрешить выращивать в России наркосодержащие растения для медицинских целей Законопроект Минпромторга внесли на рассмотрение правительства
Ozon запустил доставку лекарств на дом
Компания получила лицензию на фармацевтическую деятельность
Ozon запустил доставку лекарств на дом Компания получила лицензию на фармацевтическую деятельность
Фармацевты предупредили о росте цен на лекарства из-за требований ФСБ
Производители просят отказаться от введения криптозащиты маркировки препаратов
Фармацевты предупредили о росте цен на лекарства из-за требований ФСБ Производители просят отказаться от введения криптозащиты маркировки препаратов
Фармацевты назвали «преступной» идею продавать лекарства в магазинах
Национальная фармацевтическая палата обратилась за помощью к Владимиру Путину
Фармацевты назвали «преступной» идею продавать лекарства в магазинах Национальная фармацевтическая палата обратилась за помощью к Владимиру Путину
Фармацевты обвинили столичные больницы в нарушениях при закупках лекарств
Медучреждения приобретали аналоги запатентованных препаратов в нарушение закона «О защите конкуренции»
Фармацевты обвинили столичные больницы в нарушениях при закупках лекарств Медучреждения приобретали аналоги запатентованных препаратов в нарушение закона «О защите конкуренции»
Минздрав меняет маркировку лекарств: Аспирин и недорогие препараты подорожают Аскорбинка, ибупрофен и панкреатин могут исчезнуть из аптек
Фармацевты предупредили о риске исчезновения дешевых лекарств
Производители медикаментов попросили власти отложить введение обязательной маркировки медикаментов
Фармацевты предупредили о риске исчезновения дешевых лекарств Производители медикаментов попросили власти отложить введение обязательной маркировки медикаментов
Фармацевты предложили запретить образ врачей в рекламе
Сейчас в рекламе могут использоваться образы вымышленных специалистов
Фармацевты предложили запретить образ врачей в рекламе Сейчас в рекламе могут использоваться образы вымышленных специалистов
Минпромторг объединит производителей наркотических лекарств
Объединение позволит создать единую производственную структуру
Минпромторг объединит производителей наркотических лекарств Объединение позволит создать единую производственную структуру
Спам в Dropbox, запуск Vivaldi и AR-татуировки
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Спам в Dropbox, запуск Vivaldi и AR-татуировки Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Без лекарств: Почему импортные препараты могут пропасть с полок The Village узнал, к чему могут привести новые правила сертификации импортных лекарств и как больные сейчас достают недоступные в России препараты
Правительство ограничило госзакупки иностранных лекарств
Приоритет в закупках решено отдавать лекарствам из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении
Правительство ограничило госзакупки иностранных лекарств Приоритет в закупках решено отдавать лекарствам из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении
Борец с коррупцией Антикоррупционер из государственного агентства рассказал The Village, как назначают среднюю норму отката, сколько чиновников не берут взятки и почему нужно посадить и отпустить Евгению Васильеву
Экспорт российских лекарств приостановлен из-за нерасторопности чиновников
Они не успели определиться с ответственными за выдачу новых паспортов на лекарства