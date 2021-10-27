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27 октября 2021

ФАС возбудила дело против Apple. Она не извещала клиентов о том, что можно покупать товары вне AppStore

14 октября 2021

«Ъ»: ФАС против предустановки российских приложений на смартфоны

Цифра дня
26 августа 2021

На сколько оштрафовали сервис Booking.com за «доминирующее положение на рынке»

8 февраля 2021

«Коммерсантъ»: «Яндексу» грозит штраф из-за рекламы сайтов с выписками из реестра недвижимости

30 ноября 2020

Apple подала в суд на ФАС. Ранее служба обвинила компанию в нарушениях на рынке приложений

27 ноября 2020

ФАС повысила цены на жизненно важные лекарства от рака

3 ноября 2020

ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за повышенных цен на доставку посылок

Разрешить повышение цен на некоторые жизненно важные лекарства
Предложение дня
13 октября 2020

Разрешить повышение цен на некоторые жизненно важные лекарства

28 августа 2020

ФАС потребовала от Apple изменить правила допуска приложений в App Store

28 августа 2020

ФАС начала проверку Sunlight. Бренд регулярно говорит, что закрывается, но не закрывается

обновлено26 августа 2020

ФАС возбудила дело против Lindt из-за различий шоколада в России и Европе. Компания проблемы с качеством отрицает

24 августа 2020

ФАС заменила штраф Lingualeo за слоган «Меняйся или сдохни» на предупреждение