27 октября 2021
ФАС возбудила дело против Apple. Она не извещала клиентов о том, что можно покупать товары вне AppStore
Цифра дня
26 августа 2021
На сколько оштрафовали сервис Booking.com за «доминирующее положение на рынке»
8 февраля 2021
«Коммерсантъ»: «Яндексу» грозит штраф из-за рекламы сайтов с выписками из реестра недвижимости
30 ноября 2020
Apple подала в суд на ФАС. Ранее служба обвинила компанию в нарушениях на рынке приложений
28 августа 2020
ФАС начала проверку Sunlight. Бренд регулярно говорит, что закрывается, но не закрывается
обновлено26 августа 2020