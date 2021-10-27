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Новости

ФАС возбудила дело против Apple. Она не извещала клиентов о том, что можно покупать товары вне AppStore

ФАС возбудила дело против Apple. Компания запрещала информировать пользователей о том, что они могут оплачивать покупки за пределами AppStore.

Компания должна была до 30 сентября «прекратить злоупотребление на рынке», а также начать указывать альтернативные способы оплаты в приложениях. Клиенты жаловались, что некоторые товары (например, электронные книги), дешевле на сайте продавца, чем в магазине Apple.

Если компанию признают виновной в нарушении «Закона о защите конкуренции», ей грозит оборотный штраф.

Источник: ФАС

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