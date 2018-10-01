ФАС возбудила дело против SimpleWine из-за рекламы доставки алкоголя
В самой компании онлайн-продажу алкоголя отрицают
ФАС возбудила дело против SimpleWine из-за рекламы доставки алкоголя В самой компании онлайн-продажу алкоголя отрицают
«Коммерсантъ»: ФАС уступила Apple. Российские приложения на гаджеты предустанавливать необязательно
Никакого духовно-нравственного ПО
«Коммерсантъ»: ФАС уступила Apple. Российские приложения на гаджеты предустанавливать необязательно Никакого духовно-нравственного ПО
ФАС не разрешила «Яндексу» купить агрегатор такси «Везет» Компании не согласны с ведомством
Стоимость билетов на поезда заморозили Рейсов будет меньше, но цены повышать не станут
Духовно-нравственное ПО: Какие приложения предустановят на российские гаджеты
Госуслуги, «Мир» и патриоты
Духовно-нравственное ПО: Какие приложения предустановят на российские гаджеты Госуслуги, «Мир» и патриоты
ФАС: Шоколад Lindt и порошки Ariel и Persil в России не такие, как в Европе
Компании должны исправить это в течение 30 дней или ввести спецмаркировку
ФАС: Шоколад Lindt и порошки Ariel и Persil в России не такие, как в Европе Компании должны исправить это в течение 30 дней или ввести спецмаркировку
ФАС обвинила Альфа-банк, «Хоум кредит» и Райффайзенбанк в рассылке спама
Также дело завели на Ситибанк, «Билайн» и МТС. Им грозят штрафы
ФАС обвинила Альфа-банк, «Хоум кредит» и Райффайзенбанк в рассылке спама Также дело завели на Ситибанк, «Билайн» и МТС. Им грозят штрафы
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с суперджетами
Это связали с высокими расходами на их обслуживание
ФАС обнаружила рост цен на авиабилеты на рейсах с суперджетами Это связали с высокими расходами на их обслуживание
ФАС подала в суд на Apple из-за жалобы «Лаборатории Касперского»
Apple якобы необоснованно урезала возможности приложения для родительского контроля
ФАС подала в суд на Apple из-за жалобы «Лаборатории Касперского» Apple якобы необоснованно урезала возможности приложения для родительского контроля
Обязать производителей eSim хранить данные россиян
Власти хотят локализовать криптографию на территории страны
Обязать производителей eSim хранить данные россиян Власти хотят локализовать криптографию на территории страны
Глава ФАС — о «коммунальных монстрах» и двойных переплатах россиян
Тарифы на определенную услугу ЖКХ в одном регионе могут отличаться в 56 раз
Глава ФАС — о «коммунальных монстрах» и двойных переплатах россиян Тарифы на определенную услугу ЖКХ в одном регионе могут отличаться в 56 раз
УФАС возбудила дело против «Яндекса» за рекламу фонаря-электрошокера
Компанию могут оштрафовать на 500 тысяч рублей
УФАС возбудила дело против «Яндекса» за рекламу фонаря-электрошокера Компанию могут оштрафовать на 500 тысяч рублей
ФАС возбудила дело против Samsung из-за цен на смартфоны и планшеты
За такие же нарушения ранее оштрафовали российские Apple и LG
ФАС возбудила дело против Samsung из-за цен на смартфоны и планшеты За такие же нарушения ранее оштрафовали российские Apple и LG
ФАС проверит Booking.com из-за навязывания ценовой политики
Условия сервиса запрещают отелям продавать номера дешевле на собственных сайтах
ФАС проверит Booking.com из-за навязывания ценовой политики Условия сервиса запрещают отелям продавать номера дешевле на собственных сайтах
Власти назвали недопустимой комиссию за внутрибанковские переводы
Чаще всего ее берет Сбербанк
Власти назвали недопустимой комиссию за внутрибанковские переводы Чаще всего ее берет Сбербанк
ФАС проверит поставщика продуктов для Росгвардии. На него уже жаловался Навальный
О проверке попросила ФСБ, назвавшая контракт с мясокомбинатом «Дружба народов» коррупционноемким
ФАС проверит поставщика продуктов для Росгвардии. На него уже жаловался Навальный О проверке попросила ФСБ, назвавшая контракт с мясокомбинатом «Дружба народов» коррупционноемким
На управу Новокосино завели дело за рекламу пивного фестиваля
Местным властям грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей
На управу Новокосино завели дело за рекламу пивного фестиваля Местным властям грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей
Врачи пожаловались на отсутствие в больницах жизненно важного препарата
ФАС отказала компании-поставщику из-за завышенных цен на лекарство
Врачи пожаловались на отсутствие в больницах жизненно важного препарата ФАС отказала компании-поставщику из-за завышенных цен на лекарство
Правительство подписало соглашение с нефтяниками о заморозке цен на бензин
Договоренности действуют до конца года
Правительство подписало соглашение с нефтяниками о заморозке цен на бензин Договоренности действуют до конца года
Продавать алкоголь в алюминиевых банках круглосуточно (обновлено)
С такой инициативой в поддержку алюминиевой промышленности выступил Минпромторг