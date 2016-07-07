Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Федор Елютин и команда «Импресарио» представят два новых иммерсивных шоу

Их автором стала турецкий режиссер Бегюм Эрджияс

Федор Елютин и команда «Импресарио» представят два новых иммерсивных шоу

В районе Патриарших пройдет первый «Театральный weekend» с аудиопроменадом и лекциями

Бесплатный фестиваль продлится с 24 по 26 мая

В районе Патриарших пройдет первый «Театральный weekend» с аудиопроменадом и лекциями

В Театре наций покажут спектакль сооснователя RiminiProtokoll об искусственном интеллекте

Показы спектакля «Зловещая долина» Штэфан Кэги организовала команда «Импресарио» Федора Елютина

В Театре наций покажут спектакль сооснователя RiminiProtokoll об искусственном интеллекте

Федор Елютин — о круглосуточной блинной и Таганском районе
Федор Елютин — о круглосуточной блинной и Таганском районе Герои The Village советуют неочевидные места, где можно поесть и повеселиться
Федор Елютин — о круглосуточной блинной и Таганском районе

Федор Елютин — о круглосуточной блинной и Таганском районе
Герои The Village советуют неочевидные места, где можно поесть и повеселиться

КВН вместо демократии: Что не так с русской версией «Кандидата»
КВН вместо демократии: Что не так с русской версией «Кандидата» Спектакль о выборе и европейских ценностях не пережил адаптацию
КВН вместо демократии: Что не так с русской версией «Кандидата»

КВН вместо демократии: Что не так с русской версией «Кандидата»
Спектакль о выборе и европейских ценностях не пережил адаптацию

Музыка на вокзалах, новое британское кино, концерты Оксимирона и Ольги Бузовой
Музыка на вокзалах, новое британское кино, концерты Оксимирона и Ольги Бузовой Чем заняться в уик-энд национального единства
Музыка на вокзалах, новое британское кино, концерты Оксимирона и Ольги Бузовой

Музыка на вокзалах, новое британское кино, концерты Оксимирона и Ольги Бузовой
Чем заняться в уик-энд национального единства

Основатель Remote Федор Елютин анонсировал премьеру шоу «Кандидат»

Место проведения мероприятия пока засекречено

Основатель Remote Федор Елютин анонсировал премьеру шоу «Кандидат»

«Мы легально торгуем переживаниями»: Иммерсивный импресарио Федор Елютин — о театре в грузовике
«Мы легально торгуем переживаниями»: Иммерсивный импресарио Федор Елютин — о театре в грузовике Как создатель Cargo Moscow нашел дальнобойщиков для нового шоу и что будет с иммерсивным театром дальше
«Мы легально торгуем переживаниями»: Иммерсивный импресарио Федор Елютин — о театре в грузовике

«Мы легально торгуем переживаниями»: Иммерсивный импресарио Федор Елютин — о театре в грузовике
Как создатель Cargo Moscow нашел дальнобойщиков для нового шоу и что будет с иммерсивным театром дальше

На ВДНХ пройдет лекция Федора Елютина о продюсировании театральных проектов

Импресарио расскажет о новых форматах театра и адаптации зарубежных проектов

На ВДНХ пройдет лекция Федора Елютина о продюсировании театральных проектов

В Москве откроется театральное пространство Experience Space

Оно будет работать до конца лета

В Москве откроется театральное пространство Experience Space

Москва для творческих: Создатели новых пространств в городе делятся своим опытом
Москва для творческих: Создатели новых пространств в городе делятся своим опытом Как изменить представление о парусном спорте и создать новый театр в Москве
Москва для творческих: Создатели новых пространств в городе делятся своим опытом

Москва для творческих: Создатели новых пространств в городе делятся своим опытом
Как изменить представление о парусном спорте и создать новый театр в Москве

Основатель Remote запустил спектакль для одного человека

Выступления проходят в универмаге «Цветной»

Основатель Remote запустил спектакль для одного человека