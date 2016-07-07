Федор Елютин и команда «Импресарио» представят два новых иммерсивных шоу
Их автором стала турецкий режиссер Бегюм Эрджияс
В районе Патриарших пройдет первый «Театральный weekend» с аудиопроменадом и лекциями
Бесплатный фестиваль продлится с 24 по 26 мая
В Театре наций покажут спектакль сооснователя RiminiProtokoll об искусственном интеллекте
Показы спектакля «Зловещая долина» Штэфан Кэги организовала команда «Импресарио» Федора Елютина
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Основатель Remote Федор Елютин анонсировал премьеру шоу «Кандидат»
Место проведения мероприятия пока засекречено
«Мы легально торгуем переживаниями»: Иммерсивный импресарио Федор Елютин — о театре в грузовике Как создатель Cargo Moscow нашел дальнобойщиков для нового шоу и что будет с иммерсивным театром дальше
На ВДНХ пройдет лекция Федора Елютина о продюсировании театральных проектов
Импресарио расскажет о новых форматах театра и адаптации зарубежных проектов
Москва для творческих: Создатели новых пространств в городе делятся своим опытом Как изменить представление о парусном спорте и создать новый театр в Москве
Основатель Remote запустил спектакль для одного человека
Выступления проходят в универмаге «Цветной»