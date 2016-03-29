Фестиваль «Сладкое лето» пройдет в Москве с 20 июля по 6 августа
Он расположится на 40 площадках в разных округах и парках города
Московские фестивали варенья и мороженого объединят
Название для нового фестиваля пока не придумано
Сколько мороженого съели на фестивале «Московское мороженое»
Фестиваль мороженого в Москве посетили более 5 миллионов человек
В Москве 24 июня начнётся фестиваль мороженого
Москвичи смогут попробовать мороженое с пивом, беконом и орхидеей
Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
В «Сокольниках» пройдёт фестиваль мороженого
На фестивале, который пройдёт в конце мая, посетителей ждёт 30 тонн мороженого