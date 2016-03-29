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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Фестиваль «Сладкое лето» пройдет в Москве с 20 июля по 6 августа

Он расположится на 40 площадках в разных округах и парках города

Фестиваль «Сладкое лето» пройдет в Москве с 20 июля по 6 августа

Московские фестивали варенья и мороженого объединят

Название для нового фестиваля пока не придумано

Московские фестивали варенья и мороженого объединят

Сколько мороженого съели на фестивале «Московское мороженое»

Фестиваль мороженого в Москве посетили более 5 миллионов человек

Сколько мороженого съели на фестивале «Московское мороженое»

В Москве 24 июня начнётся фестиваль мороженого

Москвичи смогут попробовать мороженое с пивом, беконом и орхидеей

В Москве 24 июня начнётся фестиваль мороженого

Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого
Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого

Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

В «Сокольниках» пройдёт фестиваль мороженого

На фестивале, который пройдёт в конце мая, посетителей ждёт 30 тонн мороженого

В «Сокольниках» пройдёт фестиваль мороженого