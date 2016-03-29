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Weekend

Фестиваль «Сладкое лето» пройдет в Москве с 20 июля по 6 августа

Он расположится на 40 площадках в разных округах и парках города

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Weekend

Фестиваль «Сладкое лето» пройдет в Москве с 20 июля по 6 августа Он расположится на 40 площадках в разных округах и парках города

Город

Московские фестивали варенья и мороженого объединят

Название для нового фестиваля пока не придумано

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Город

Московские фестивали варенья и мороженого объединят Название для нового фестиваля пока не придумано

Город

Сколько мороженого съели на фестивале «Московское мороженое»

Фестиваль мороженого в Москве посетили более 5 миллионов человек

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Город

Сколько мороженого съели на фестивале «Московское мороженое» Фестиваль мороженого в Москве посетили более 5 миллионов человек

Новое в Москве

В Москве 24 июня начнётся фестиваль мороженого

Москвичи смогут попробовать мороженое с пивом, беконом и орхидеей

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Новое в Москве

В Москве 24 июня начнётся фестиваль мороженого Москвичи смогут попробовать мороженое с пивом, беконом и орхидеей

Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого
Открытия недели
Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженогоThe Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого
Открытия недели

Совместный проект Новикова и Ferma Burger, новый бар на Петровке и фестиваль мороженого The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели

Weekend

В «Сокольниках» пройдёт фестиваль мороженого

На фестивале, который пройдёт в конце мая, посетителей ждёт 30 тонн мороженого

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Weekend

В «Сокольниках» пройдёт фестиваль мороженого На фестивале, который пройдёт в конце мая, посетителей ждёт 30 тонн мороженого