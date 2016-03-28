Музыкальную программу фестиваля «Политех» откроет аудиовизуальный перформанс Nsdos
Также на мероприятии выступит канадец Мартин Мессье, создающий композиции с помощью электромагнитных полей
В парке Горького пройдет пятый фестиваль искусства и технологий «Политех»
Посетителей ждут VR-перформанс, лекция об издержках страсти и подарочные карты в спортцентр Nike
Самые зрелищные изобретения фестиваля «Политех» Снифф-дейтинг, «Цветы за спиной у Вселенной», «Невозможная машина» — 10 лучших научных проектов фестиваля
Самые зрелищные изобретения фестиваля «Политех» Снифф-дейтинг, «Цветы за спиной у Вселенной», «Невозможная машина» — 10 лучших научных проектов фестиваля
В парке Горького пройдет четвертый уличный фестиваль «Политех»
Гостям предложат примерить экзоскелет и собрать скульптуру из переработанного пластика
Фестиваль «Политех» пройдёт на ВДНХ 21 и 22 мая
Это уже третий по счёту «Политех»