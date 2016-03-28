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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Музыкальную программу фестиваля «Политех» откроет аудиовизуальный перформанс Nsdos

Также на мероприятии выступит канадец Мартин Мессье, создающий композиции с помощью электромагнитных полей

Музыкальную программу фестиваля «Политех» откроет аудиовизуальный перформанс Nsdos

В парке Горького пройдет пятый фестиваль искусства и технологий «Политех»

Посетителей ждут VR-перформанс, лекция об издержках страсти и подарочные карты в спортцентр Nike

В парке Горького пройдет пятый фестиваль искусства и технологий «Политех»

Самые зрелищные изобретения фестиваля «Политех»
Самые зрелищные изобретения фестиваля «Политех» Снифф-дейтинг, «Цветы за спиной у Вселенной», «Невозможная машина» — 10 лучших научных проектов фестиваля
Самые зрелищные изобретения фестиваля «Политех»

Самые зрелищные изобретения фестиваля «Политех»
Снифф-дейтинг, «Цветы за спиной у Вселенной», «Невозможная машина» — 10 лучших научных проектов фестиваля

В парке Горького пройдет четвертый уличный фестиваль «Политех»

Гостям предложат примерить экзоскелет и собрать скульптуру из переработанного пластика

В парке Горького пройдет четвертый уличный фестиваль «Политех»

Фестиваль «Политех» пройдёт на ВДНХ 21 и 22 мая

Это уже третий по счёту «Политех»

Фестиваль «Политех» пройдёт на ВДНХ 21 и 22 мая