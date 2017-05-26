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Самые зрелищные изобретения фестиваля «Политех»
Гид The Village
Самые зрелищные изобретения фестиваля «Политех»Снифф-дейтинг, «Цветы за спиной у Вселенной», «Невозможная машина» — 10 лучших научных проектов фестиваля
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Самые зрелищные изобретения фестиваля «Политех»
Гид The Village

Самые зрелищные изобретения фестиваля «Политех» Снифф-дейтинг, «Цветы за спиной у Вселенной», «Невозможная машина» — 10 лучших научных проектов фестиваля