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Новости

Музыкальную программу фестиваля «Политех» откроет аудиовизуальный перформанс Nsdos

Также на мероприятии выступит канадец Мартин Мессье, создающий композиции с помощью электромагнитных полей

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Новости

Музыкальную программу фестиваля «Политех» откроет аудиовизуальный перформанс Nsdos Также на мероприятии выступит канадец Мартин Мессье, создающий композиции с помощью электромагнитных полей

Новости

В парке Горького пройдет пятый фестиваль искусства и технологий «Политех»

Посетителей ждут VR-перформанс, лекция об издержках страсти и подарочные карты в спортцентр Nike

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Новости

В парке Горького пройдет пятый фестиваль искусства и технологий «Политех» Посетителей ждут VR-перформанс, лекция об издержках страсти и подарочные карты в спортцентр Nike

Город

В парке Горького пройдет четвертый уличный фестиваль «Политех»

Гостям предложат примерить экзоскелет и собрать скульптуру из переработанного пластика

Город

В парке Горького пройдет четвертый уличный фестиваль «Политех» Гостям предложат примерить экзоскелет и собрать скульптуру из переработанного пластика

Общественные пространства

Фестиваль «Политех» пройдёт на ВДНХ 21 и 22 мая

Это уже третий по счёту «Политех»

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Общественные пространства

Фестиваль «Политех» пройдёт на ВДНХ 21 и 22 мая Это уже третий по счёту «Политех»