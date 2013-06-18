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Новости

Facebook отказался переименовать Paper в ответ на жалобы создателей одноимённого приложения

Это вызывает недоумение у пользователей, привыкших рисовать в Paper, а не читать там новости

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Новости

Facebook отказался переименовать Paper в ответ на жалобы создателей одноимённого приложения Это вызывает недоумение у пользователей, привыкших рисовать в Paper, а не читать там новости

Новости

Разработчики приложения для рисования Paper привлекли $15 млн

Полученные средства будут направлены на создание новых способов творческого самовыражения

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Новости

Разработчики приложения для рисования Paper привлекли $15 млн Полученные средства будут направлены на создание новых способов творческого самовыражения