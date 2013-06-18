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Facebook отказался переименовать Paper в ответ на жалобы создателей одноимённого приложения
Это вызывает недоумение у пользователей, привыкших рисовать в Paper, а не читать там новости
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Facebook отказался переименовать Paper в ответ на жалобы создателей одноимённого приложения Это вызывает недоумение у пользователей, привыкших рисовать в Paper, а не читать там новости
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Разработчики приложения для рисования Paper привлекли $15 млн
Полученные средства будут направлены на создание новых способов творческого самовыражения
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