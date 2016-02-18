Кто создал сайт FindClone, который ищет людей по лицу и деанонит силовиков У каждой технологической революции есть свои герои
Разработчики FindFace создадут технологию для сбора данных о посетителях торговых центров
С ее помощью будут собирать сведения о возрасте, поле и эмоциях покупателей
«ВКонтакте» подаст в суд на разработчиков SearchFace. Сервис ищет пользователей соцсети по фото
Компания также выпустит обновления, которые ограничат доступ к данным аудитории
Как устроена система распознавания лиц (и кто ей торгует) Все о технологии, с помощью которой травят женщин и расследуют военные преступления
Разработчики FindFace объявили о закрытии проекта
NtechLab сосредоточится на сотрудничестве с государством и бизнесом
Разработчик FindFace представил систему распознавания лиц на митингах
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