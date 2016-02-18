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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кто создал сайт FindClone, который ищет людей по лицу и деанонит силовиков
Кто создал сайт FindClone, который ищет людей по лицу и деанонит силовиков У каждой технологической революции есть свои герои
Кто создал сайт FindClone, который ищет людей по лицу и деанонит силовиков

Кто создал сайт FindClone, который ищет людей по лицу и деанонит силовиков
У каждой технологической революции есть свои герои

Разработчики FindFace создадут технологию для сбора данных о посетителях торговых центров

С ее помощью будут собирать сведения о возрасте, поле и эмоциях покупателей

Разработчики FindFace создадут технологию для сбора данных о посетителях торговых центров

«ВКонтакте» подаст в суд на разработчиков SearchFace. Сервис ищет пользователей соцсети по фото

Компания также выпустит обновления, которые ограничат доступ к данным аудитории

«ВКонтакте» подаст в суд на разработчиков SearchFace. Сервис ищет пользователей соцсети по фото

Как устроена система распознавания лиц (и кто ей торгует)
Как устроена система распознавания лиц (и кто ей торгует) Все о технологии, с помощью которой травят женщин и расследуют военные преступления
Как устроена система распознавания лиц (и кто ей торгует)

Как устроена система распознавания лиц (и кто ей торгует)
Все о технологии, с помощью которой травят женщин и расследуют военные преступления

Разработчики FindFace объявили о закрытии проекта

NtechLab сосредоточится на сотрудничестве с государством и бизнесом

Разработчики FindFace объявили о закрытии проекта

Разработчик FindFace представил систему распознавания лиц на митингах

Первой ее протестирует полиция Рязанской области

Разработчик FindFace представил систему распознавания лиц на митингах

Самые высокооплачиваемые менеджеры, отсрочка релиза iPhone и обвал акций Snapchat

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Самые высокооплачиваемые менеджеры, отсрочка релиза iPhone и обвал акций Snapchat

Обвал котировок Snapchat, кастинги от нейросетей и Shazam для картин

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Обвал котировок Snapchat, кастинги от нейросетей и Shazam для картин

Шопинг в Snapchat, GIF-поисковик в Twitter и потери Uber в Китае

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Шопинг в Snapchat, GIF-поисковик в Twitter и потери Uber в Китае