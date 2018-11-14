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Как устроена система распознавания лиц (и кто ей торгует)
Истории
Как устроена система распознавания лиц (и кто ей торгует)Все о технологии, с помощью которой травят женщин и расследуют военные преступления
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Как устроена система распознавания лиц (и кто ей торгует)
Истории

Как устроена система распознавания лиц (и кто ей торгует) Все о технологии, с помощью которой травят женщин и расследуют военные преступления