Кто создал сайт FindClone, который ищет людей по лицу и деанонит силовиков У каждой технологической революции есть свои герои
Разработчики FindFace создадут технологию для сбора данных о посетителях торговых центров
С ее помощью будут собирать сведения о возрасте, поле и эмоциях покупателей
Разработчики FindFace создадут технологию для сбора данных о посетителях торговых центров С ее помощью будут собирать сведения о возрасте, поле и эмоциях покупателей
«ВКонтакте» подаст в суд на разработчиков SearchFace. Сервис ищет пользователей соцсети по фото
Компания также выпустит обновления, которые ограничат доступ к данным аудитории
«ВКонтакте» подаст в суд на разработчиков SearchFace. Сервис ищет пользователей соцсети по фото Компания также выпустит обновления, которые ограничат доступ к данным аудитории
Разработчики FindFace объявили о закрытии проекта
NtechLab сосредоточится на сотрудничестве с государством и бизнесом
Разработчики FindFace объявили о закрытии проекта NtechLab сосредоточится на сотрудничестве с государством и бизнесом
Разработчик FindFace представил систему распознавания лиц на митингах
Первой ее протестирует полиция Рязанской области
Разработчик FindFace представил систему распознавания лиц на митингах Первой ее протестирует полиция Рязанской области
Самые высокооплачиваемые менеджеры, отсрочка релиза iPhone и обвал акций Snapchat
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Самые высокооплачиваемые менеджеры, отсрочка релиза iPhone и обвал акций Snapchat Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Обвал котировок Snapchat, кастинги от нейросетей и Shazam для картин
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