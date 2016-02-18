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Кто создал сайт FindClone, который ищет людей по лицу и деанонит силовиков
Истории
Кто создал сайт FindClone, который ищет людей по лицу и деанонит силовиковУ каждой технологической революции есть свои герои
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Кто создал сайт FindClone, который ищет людей по лицу и деанонит силовиков
Истории

Кто создал сайт FindClone, который ищет людей по лицу и деанонит силовиков У каждой технологической революции есть свои герои

Новости

Разработчики FindFace создадут технологию для сбора данных о посетителях торговых центров

С ее помощью будут собирать сведения о возрасте, поле и эмоциях покупателей

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Новости

Разработчики FindFace создадут технологию для сбора данных о посетителях торговых центров С ее помощью будут собирать сведения о возрасте, поле и эмоциях покупателей

Новости

«ВКонтакте» подаст в суд на разработчиков SearchFace. Сервис ищет пользователей соцсети по фото

Компания также выпустит обновления, которые ограничат доступ к данным аудитории

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Новости

«ВКонтакте» подаст в суд на разработчиков SearchFace. Сервис ищет пользователей соцсети по фото Компания также выпустит обновления, которые ограничат доступ к данным аудитории

Новости

Разработчики FindFace объявили о закрытии проекта

NtechLab сосредоточится на сотрудничестве с государством и бизнесом

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Новости

Разработчики FindFace объявили о закрытии проекта NtechLab сосредоточится на сотрудничестве с государством и бизнесом

Новости

Разработчик FindFace представил систему распознавания лиц на митингах

Первой ее протестирует полиция Рязанской области

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Новости

Разработчик FindFace представил систему распознавания лиц на митингах Первой ее протестирует полиция Рязанской области

Новости

Самые высокооплачиваемые менеджеры, отсрочка релиза iPhone и обвал акций Snapchat

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Самые высокооплачиваемые менеджеры, отсрочка релиза iPhone и обвал акций Snapchat Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Обвал котировок Snapchat, кастинги от нейросетей и Shazam для картин

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Обвал котировок Snapchat, кастинги от нейросетей и Shazam для картин Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Шопинг в Snapchat, GIF-поисковик в Twitter и потери Uber в Китае

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Шопинг в Snapchat, GIF-поисковик в Twitter и потери Uber в Китае Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке