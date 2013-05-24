Галерея
Как прошел показ коллекции дочери Кадырова в «Зарядье»Среди поклонников платьев из Грозного оказались Ольга Бузова и Тимати
Галерея
Как прошел показ коллекции дочери Кадырова в «Зарядье» Среди поклонников платьев из Грозного оказались Ольга Бузова и Тимати
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Модный дом семьи Кадырова вернул показ обратно в парк «Зарядье»
Ранее мероприятие перенесли в концертный зал «Барвиха Luxury Village» из-за технических неполадок
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Модный дом семьи Кадырова вернул показ обратно в парк «Зарядье» Ранее мероприятие перенесли в концертный зал «Барвиха Luxury Village» из-за технических неполадок
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Модный дом семьи Кадырова перенес показ из парка «Зарядье»
Столичная мэрия сообщила о технических неполадках в парке
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Модный дом семьи Кадырова перенес показ из парка «Зарядье» Столичная мэрия сообщила о технических неполадках в парке
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Сеть постаматов PickPoint выходит в Дагестан и Чечню
Компания первой в своей отрасли будет обслуживать эти регионы
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