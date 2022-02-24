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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Улицы-реки, затопленные дома и уходящие под воду автомобили
Улицы-реки, затопленные дома и уходящие под воду автомобили Последствия мощного ливня в Москве
Улицы-реки, затопленные дома и уходящие под воду автомобили

Улицы-реки, затопленные дома и уходящие под воду автомобили
Последствия мощного ливня в Москве

6 ярких акций протеста (и не только) в местах, где хотят запретить митинговать
6 ярких акций протеста (и не только) в местах, где хотят запретить митинговать
6 ярких акций протеста (и не только) в местах, где хотят запретить митинговать

6 ярких акций протеста (и не только) в местах, где хотят запретить митинговать

Ливень, удар молнии в храм и упавшие деревья: По Москве прошелся ураган
Ливень, удар молнии в храм и упавшие деревья: По Москве прошелся ураган Собрали самые яркие фото
Ливень, удар молнии в храм и упавшие деревья: По Москве прошелся ураган

Ливень, удар молнии в храм и упавшие деревья: По Москве прошелся ураган
Собрали самые яркие фото

Над Москвой взошло «клубничное» суперлуние
Над Москвой взошло «клубничное» суперлуние Собрали лучшие кадры астрономического явления
Над Москвой взошло «клубничное» суперлуние

Над Москвой взошло «клубничное» суперлуние
Собрали лучшие кадры астрономического явления

Галерея Lazy Mike Михаила Овчаренко перенесла выставку из-за «спецоперации» в Украине
24 февраля 2022

Галерея Lazy Mike Михаила Овчаренко перенесла выставку из-за «спецоперации» в Украине

Валентинка для москвичей на 14 февраля: Закат окрасил город в розовый
Валентинка для москвичей на 14 февраля: Закат окрасил город в розовый Собрали лучшие снимки
Валентинка для москвичей на 14 февраля: Закат окрасил город в розовый

Валентинка для москвичей на 14 февраля: Закат окрасил город в розовый
Собрали лучшие снимки

Галерея современного искусства Riva Art Space
Новое место
13 февраля 2022

Галерея современного искусства Riva Art Space

В Москве откроется галерея, работающая с экоповесткой
5 февраля 2022

В Москве откроется галерея, работающая с экоповесткой

«Макдоналдс» на Пушкинской площади обновил зеркальный фасад
«Макдоналдс» на Пушкинской площади обновил зеркальный фасад Как теперь выглядит первый ресторан компании в России
«Макдоналдс» на Пушкинской площади обновил зеркальный фасад

«Макдоналдс» на Пушкинской площади обновил зеркальный фасад
Как теперь выглядит первый ресторан компании в России

Как выглядит Главпочтамт на Мясницкой во время реставрации
Как выглядит Главпочтамт на Мясницкой во время реставрации Побывали в шедевре модерна, с середины десятых закрытом ото всех
Как выглядит Главпочтамт на Мясницкой во время реставрации

Как выглядит Главпочтамт на Мясницкой во время реставрации
Побывали в шедевре модерна, с середины десятых закрытом ото всех

Как художница Женя Дудникова рисует лошадей и скучает в Москве без природы
Как художница Женя Дудникова рисует лошадей и скучает в Москве без природы Ее выставка «Кочевники» проработает в галерее Jart до 30 января
Как художница Женя Дудникова рисует лошадей и скучает в Москве без природы

Как художница Женя Дудникова рисует лошадей и скучает в Москве без природы
Ее выставка «Кочевники» проработает в галерее Jart до 30 января

Как будет выглядеть крупнейший в России музейный кластер, который построят в Коммунарке
Как будет выглядеть крупнейший в России музейный кластер, который построят в Коммунарке
Как будет выглядеть крупнейший в России музейный кластер, который построят в Коммунарке

Как будет выглядеть крупнейший в России музейный кластер, который построят в Коммунарке

Как сейчас выглядит «Шестигранник», где построят новый корпус «Гаража»
Как сейчас выглядит «Шестигранник», где построят новый корпус «Гаража»
Как сейчас выглядит «Шестигранник», где построят новый корпус «Гаража»

Как сейчас выглядит «Шестигранник», где построят новый корпус «Гаража»

Снегири захватили Москву
Снегири захватили Москву Посмотрите, какие нарядные
Снегири захватили Москву

Снегири захватили Москву
Посмотрите, какие нарядные

Москва превратилась в зимнюю сказку
Москва превратилась в зимнюю сказку Лучшие предновогодние фото парков и заснеженных улиц
Москва превратилась в зимнюю сказку

Москва превратилась в зимнюю сказку
Лучшие предновогодние фото парков и заснеженных улиц

Во дворах Москвы и Подмосковья появились снеговики
Во дворах Москвы и Подмосковья появились снеговики Собрали лучших!
Во дворах Москвы и Подмосковья появились снеговики

Во дворах Москвы и Подмосковья появились снеговики
Собрали лучших!

10 выставок зимы в Москве

10 выставок зимы в Москве«Чемпионы мира», шведский «Теле-трамплин» и чучела в Музее Москвы

10 выставок зимы в Москве

10 выставок зимы в Москве «Чемпионы мира», шведский «Теле-трамплин» и чучела в Музее Москвы

В Москве прошел сильнейший снегопад за всю послевоенную историю
В Москве прошел сильнейший снегопад за всю послевоенную историю
В Москве прошел сильнейший снегопад за всю послевоенную историю

В Москве прошел сильнейший снегопад за всю послевоенную историю

Как прошло открытие Культурного дома ГЭС-2
Галерея
3 декабря 2021

Как прошло открытие Культурного дома ГЭС-2

Как будет выглядеть Южный порт в Печатниках
Галерея
11 ноября 2021

Как будет выглядеть Южный порт в Печатниках

Как будет выглядеть парк Покровское-Стрешнево после благоустройства
Галерея
8 ноября 2021

Как будет выглядеть парк Покровское-Стрешнево после благоустройства

Ураган атакует Москву и Санкт-Петербург
Ураган атакует Москву и Санкт-Петербург Падающий Кремль и летающие мусорные баки
Ураган атакует Москву и Санкт-Петербург

Ураган атакует Москву и Санкт-Петербург
Падающий Кремль и летающие мусорные баки

Как будет выглядеть московский филиал Эрмитажа
Галерея
30 сентября 2021

Как будет выглядеть московский филиал Эрмитажа

На Петровке откроется галерея «30/7»
25 сентября 2021

На Петровке откроется галерея «30/7»

Как выглядит остров Балчуг после благоустройства
Галерея
12 сентября 2021

Как выглядит остров Балчуг после благоустройства

В выходные в галерее «Ходынка» будет маркет авторских изданий и своп
9 сентября 2021

В выходные в галерее «Ходынка» будет маркет авторских изданий и своп

Как прошел юбилейный фестиваль Signal
Как прошел юбилейный фестиваль Signal Лекции о мухоморах, Нина Кравиц на вертолете и арт в полях
Как прошел юбилейный фестиваль Signal

Как прошел юбилейный фестиваль Signal
Лекции о мухоморах, Нина Кравиц на вертолете и арт в полях

Сорванные куски дома, ливень и молнии: Шторм в Москве
Сорванные куски дома, ливень и молнии: Шторм в Москве Самые захватывающие кадры
Сорванные куски дома, ливень и молнии: Шторм в Москве

Сорванные куски дома, ливень и молнии: Шторм в Москве
Самые захватывающие кадры

«Вечеринка у Зевса»: Сильный ливень с грозой ночью в Москве
«Вечеринка у Зевса»: Сильный ливень с грозой ночью в Москве Ураган, поваленные деревья и удар молнии в Останкинскую башню
«Вечеринка у Зевса»: Сильный ливень с грозой ночью в Москве

«Вечеринка у Зевса»: Сильный ливень с грозой ночью в Москве
Ураган, поваленные деревья и удар молнии в Останкинскую башню

На Таганке откроется галерея интерьерного искусства
28 июля 2021

На Таганке откроется галерея интерьерного искусства

Кровавая луна над Москвой
Кровавая луна над Москвой Собрали сделанные в выходные фото с огромной красной луной на фоне многоэтажек
Кровавая луна над Москвой

Кровавая луна над Москвой
Собрали сделанные в выходные фото с огромной красной луной на фоне многоэтажек

Что покупать в новой коллекции Uniqlo x Ines De La Fressange
Что покупать в новой коллекции Uniqlo x Ines De La Fressange Идеальная база гардероба и ретро-узоры
Что покупать в новой коллекции Uniqlo x Ines De La Fressange

Что покупать в новой коллекции Uniqlo x Ines De La Fressange
Идеальная база гардероба и ретро-узоры

Как выглядело уникальное солнечное гало над Москвой
Как выглядело уникальное солнечное гало над Москвой Собрали лучшие кадры утреннего явления
Как выглядело уникальное солнечное гало над Москвой

Как выглядело уникальное солнечное гало над Москвой
Собрали лучшие кадры утреннего явления

«Крышеснос»: фото суперливня в Москве
«Крышеснос»: фото суперливня в Москве Летящие крыши, молния и потоп в метро
«Крышеснос»: фото суперливня в Москве

«Крышеснос»: фото суперливня в Москве
Летящие крыши, молния и потоп в метро

Москву накрыло «летним снегом»
Москву накрыло «летним снегом» Мэрия обещала избавить нас от тополиного пуха, но он снова с нами
Москву накрыло «летним снегом»

Москву накрыло «летним снегом»
Мэрия обещала избавить нас от тополиного пуха, но он снова с нами

Между зданиями Пушкинского музея появятся подземные пешеходные галереи
28 мая 2021

Между зданиями Пушкинского музея появятся подземные пешеходные галереи

Как будет выглядеть первый в России концепт-стор H&M Home, который откроется 22 апреля в Москве
Галерея
21 апреля 2021

Как будет выглядеть первый в России концепт-стор H&M Home, который откроется 22 апреля в Москве

В галерее ИГУМО пройдет выставка художника Валерия Чтака «Все и так понятно»
28 марта 2021

В галерее ИГУМО пройдет выставка художника Валерия Чтака «Все и так понятно»

С 10 апреля в галерее Люмьер запустится образовательный проект Lumiere Club
обновлено1 апреля 2021

С 10 апреля в галерее Люмьер запустится образовательный проект Lumiere Club

Как будет выглядеть спорткомплекс в стиле неомодернизма в районе Соколиная Гора
Галерея
8 февраля 2021

Как будет выглядеть спорткомплекс в стиле неомодернизма в районе Соколиная Гора

Как будут выглядеть «дом-бриллиант» и ребристая башня на ЗИЛе
Галерея
27 января 2021

Как будут выглядеть «дом-бриллиант» и ребристая башня на ЗИЛе

Как будет выглядеть станция метро «Давыдково»
Галерея
22 января 2021

Как будет выглядеть станция метро «Давыдково»

Арт-пространство Cube.Moscow запустит 20 января сразу несколько проектов
14 января 2021

Арт-пространство Cube.Moscow запустит 20 января сразу несколько проектов

ММОМА тоже откроется завтра
обновлено21 января 2021

ММОМА тоже откроется завтра

Какой будет станция метро «Улица Строителей» с желтыми колоннами-галочками
Галерея
11 января 2021

Какой будет станция метро «Улица Строителей» с желтыми колоннами-галочками

Как выглядит трехмерный черный квадрат в парке имени Малевича
Галерея
7 декабря 2020

Как выглядит трехмерный черный квадрат в парке имени Малевича

Как открыть галерею без грантов и спонсоров — история петербургского проекта «Стыд»
Как открыть галерею без грантов и спонсоров — история петербургского проекта «Стыд» «Это не выставки — это иммерсивные спектакли на минималках»
Как открыть галерею без грантов и спонсоров — история петербургского проекта «Стыд»

Как открыть галерею без грантов и спонсоров — история петербургского проекта «Стыд»
«Это не выставки — это иммерсивные спектакли на минималках»

В Раменках появилась 6-метровая скульптура Николая Полисского. Вот как она выглядит
Галерея
23 октября 2020

В Раменках появилась 6-метровая скульптура Николая Полисского. Вот как она выглядит

Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе
Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе Сейчас их реставрируют
Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе

Как выглядят интерьеры последней резиденции Николая II в Царском Селе
Сейчас их реставрируют

Как прошел Московский марафон
Галерея
20 сентября 2020

Как прошел Московский марафон

В Можайском районе построят деловой квартал «Сколково Парк»
В Можайском районе построят деловой квартал «Сколково Парк» Вот каким он будет
В Можайском районе построят деловой квартал «Сколково Парк»

В Можайском районе построят деловой квартал «Сколково Парк»
Вот каким он будет

25 августа 2020

Галерея «Пересветов переулок» проведет бесплатные показы «Кино для соседей». Они пройдут в обычном дворе

В Москве откроется галерея современного искусства и дизайна K35 Space
21 августа 2020

В Москве откроется галерея современного искусства и дизайна K35 Space

Как будет выглядеть парк «Событие» в Раменках по проекту Wowhaus
Галерея
4 августа 2020

Как будет выглядеть парк «Событие» в Раменках по проекту Wowhaus

Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте

Что теперь есть в магазине

Как выглядит первый супермаркет «Перекресток» в новом концепте

В районе Сретенки благоустроят Даев и Ананьевский переулки. Вот какими они станут

Работы закончат к декабрю

В районе Сретенки благоустроят Даев и Ананьевский переулки. Вот какими они станут

Лучшие фотографии, снятые на айфон

Лучший снимок сделал парень из Петербурга

Лучшие фотографии, снятые на айфон

Во что превратили «Варочный цех» на территории Московского пивоваренного завода

На его месте появилось брендовое пространство пивоварни

Во что превратили «Варочный цех» на территории Московского пивоваренного завода

Первый в Москве отель Movenpick с рестораном авангардной кухни откроется осенью. Вот каким он будет

В лобби отеля ежедневно проходит «Шоколадный час» с угощениями от Mövenpick

Первый в Москве отель Movenpick с рестораном авангардной кухни откроется осенью. Вот каким он будет

Более 130 задержанных: Как в Москве собирали подписи против поправок в Конституцию

Который превратился в серию одиночных пикетов и задержаний

Более 130 задержанных: Как в Москве собирали подписи против поправок в Конституцию

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ