Carhartt x Charge Fixed Gear Bike arhatt UK и Charge Bikes объединились для создания совместного велосипеда. Двухколесное чудо уже готово, но пока доступны лишь некоторые превью-фотографии. Уже можно сказать, что байк позволит переключаться из режима фиксированной скорости в самый обычный режим с одной скоростью. Ну, и, разумеется, каждая деталь велосипеда – абсолютный и чистый custom: начиная от покраски и заканчивая...
Carhartt x Charge Fixed Gear Bike arhatt UK и Charge Bikes объединились для создания совместного велосипеда. Двухколесное чудо уже готово, но пока доступны лишь некоторые превью-фотографии. Уже можно сказать, что байк позволит переключаться из режима фиксированной скорости в самый обычный режим с одной скоростью. Ну, и, разумеется, каждая деталь велосипеда – абсолютный и чистый custom: начиная от покраски и заканчивая...
Твидовый велопробег Такого ещё не было! Если Критическая Масса уже успела распространиться по всему миру, обзавестись сторонниками и противниками, вызвать жаркие дискуссии и стать относительно привычным в городской среде событием, то первый Твидовый велопробег (Tweed Run) прошёл в Лондоне только в прошлую субботу!