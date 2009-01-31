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Крути педали: Все о городских велосипедах
Крути педали: Все о городских велосипедах Гид по городским велосипедам.
Крути педали: Все о городских велосипедах

Крути педали: Все о городских велосипедах
Гид по городским велосипедам.

Carhartt x Charge Fixed Gear Bike arhatt UK и Charge Bikes объединились для создания совместного велосипеда. Двухколесное чудо уже готово, но пока доступны лишь некоторые превью-фотографии. Уже можно сказать, что байк позволит переключаться из режима фиксированной скорости в самый обычный режим с одной скоростью. Ну, и, разумеется, каждая деталь велосипеда – абсолютный и чистый custom: начиная от покраски и заканчивая...

Carhartt x Charge Fixed Gear Bike
arhatt UK и Charge Bikes объединились для создания совместного велосипеда. Двухколесное чудо уже готово, но пока доступны лишь некоторые превью-фотографии. Уже можно сказать, что байк позволит переключаться из режима фиксированной скорости в самый обычный режим с одной скоростью. Ну, и, разумеется, каждая деталь велосипеда – абсолютный и чистый custom: начиная от покраски и заканчивая...

Твидовый велопробег Такого ещё не было! Если Критическая Масса уже успела распространиться по всему миру, обзавестись сторонниками и противниками, вызвать жаркие дискуссии и стать относительно привычным в городской среде событием, то первый Твидовый велопробег (Tweed Run) прошёл в Лондоне только в прошлую субботу!

Твидовый велопробег
Такого ещё не было! Если Критическая Масса уже успела распространиться по всему миру, обзавестись сторонниками и противниками, вызвать жаркие дискуссии и стать относительно привычным в городской среде событием, то первый Твидовый велопробег (Tweed Run) прошёл в Лондоне только в прошлую субботу!