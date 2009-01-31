Carhartt x Charge Fixed Gear Bike arhatt UK и Charge Bikes объединились для создания совместного велосипеда. Двухколесное чудо уже готово, но пока доступны лишь некоторые превью-фотографии. Уже можно сказать, что байк позволит переключаться из режима фиксированной скорости в самый обычный режим с одной скоростью. Ну, и, разумеется, каждая деталь велосипеда – абсолютный и чистый custom: начиная от покраски и заканчивая...