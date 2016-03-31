Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs
Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs
Мне не мил этот мир глупых игр: Как FKA twigs стала проще и откровеннее И почему ее альбом «Magdalene» критики уже носят на руках
Мне не мил этот мир глупых игр: Как FKA twigs стала проще и откровеннее И почему ее альбом «Magdalene» критики уже носят на руках
В «Лужниках» пройдёт новый музыкальный фестиваль «Ласточка»
На нём выступят Macklemore & Ryan Lewis, FKA Twigs и Icona Pop