Радостный аудиодневник

Несмотря на неоднородность, присущую формату микстейпа, у него есть лейтмотив — радостная сторона FKA twigs, которую она впервые показывает миру. Влюбленности, расставания — из этого замкнутого круга FKA Twigs выходит победительницей, поняв под конец, что главное — это любовь к себе, а не к кому-либо еще. Откровенность певицы распространяется на новые темы — она с большей охотой впускает в свою музыку любовь к астрологии (смотрите название микстейпа и трек «Christi Interlude»), говорит о своей самооценке («Meta Angel») и ревности («Jealousy»).

И говорит она об этом вместе с многочисленными друзьями и подругами. И хоть для поп-альбома огромное количество продюсеров — дело обычное, речь здесь не о них, а о настоящих близких, которых FKA Twigs постоянно записывала на диктофон. Благодаря этому альбом воспринимается как человечный аудиодневник, чем «коммерческий» альбом; настраивает на это и вступление к альбому, где певица говорит: «Я записала для вас микстейп». С изначальным определением термина здесь часто играют — мы слышим нажатие кнопок несуществующего магнитофона, звуки перемотки и прочие вещи.

Даб, дрилл и полная мешанина

Использование голосов близких навевает мысли о двух альбомах, выпущенных в прошлом году, и их автор присутствует в качестве продюсера на «Caprisongs». Британец Fred Again записывал своих знакомых и находил подходящие фразы на ютьюбе, чтобы использовать их в качестве вокалистов своих треков, и получившаяся дилогия «Actual Life» очень схожа своим настроением с микстейпом FKA Twigs: это тоже музыка куда более доверительная, чем обычно принято в таких жанрах. Кроме того, это музыка по духу очень британская, хоть «Caprisongs» и записан с испанским продюсером в том числе в Америке и на Ямайке. Здесь многое напоминает как о грайме и дрилле, так и о лондонских саунд-системах, на которых ставили даб и регги, здесь есть атмосфера рейва или пути домой после него — и совсем не кажется случайным, что в треке «Darjeeling» процитирован британский дискотечный хит Olive «You’re Not Alone».

Уже по описанию «Caprisongs» кажется абсолютной мешаниной из всего подряд — это она и есть. Здесь ушедший из фолка в написание песен для поп-звезд Тобиас Джессо — младший соседствует с постоянным соавтором Ника Кейва Уорреном Эллисом, нигерийский рэпер Рема — с только что выпустившим свой собственный альбом The Weeknd, а давняя подруга Арка — с работавшим с Канье с первого альбома Майком Дином. Несмотря на номинальное путешествие со слушателем, в цельный альбом это не складывается и, несмотря на отдельные аккорды и звуки, отсылающие к предыдущему творчеству, не очень похоже на то, что FKA Twigs делала раньше. Безусловно, после «LP1» и «Magdalene» кого-то может ждать разочарование — это не душераздирающая и уж точно не печальная музыка.

Нарочитая незаконченность

Из-за веселости и беспечности возникает ощущение того, что эти песни простоваты и оттого не могут тягаться с тем, что исполнительница делала раньше. Но должны ли? «Caprisongs» нарочно оставляет ощущение незаконченности — как, например, прекрасная песня «Pamplemousse», длящаяся всего полторы минуты и заканчивающаяся чьей-то просьбой выпустить, наконец, дуэт с Дуа Липой. И в этом состоянии вечных демоверсий определенно есть своя красота — кроме того, FKA Twigs настолько часто пела про свои переживания и страдания, что нам как слушателям остается только порадоваться за нее и ее душевное состояние. Не все микстейпы должны быть альбомами — хотя выход «Caprisongs» неоднократно переносили и нельзя сказать, что новый лейбл исполнительницы, Atlantic, вообще ни в чем не виноват, но своего титула эта запись точно заслуживает. Это веселый, короткий и увлекательный микстейп — совсем не то, чего мы ждали. Но это именно то, чего хочет сама FKA Twigs.

Обложка: Mateus Porto / Young Recordings Limited / Atlantic Recording Corporation