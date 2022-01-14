Дорогой аудиодневник: Чем хорош «Caprisongs» — на первый взгляд необязательный микстейп FKA Twigs
Сегодня вышла новая запись одной из самых интересных экспериментаторок в поп-музыке, FKA Twigs, — вопреки ожиданиям это оказался не альбом, а микстейп «Caprisongs». Музыкальный журналист Артем Макарский рассказывает, почему некоторая необязательность новых песен не идет исполнительнице в минус и чем ценна ее перемена настроения.
Альбом или микстейп?
С момента появления значение термина «микстейп» постоянно менялось. Изначально это был сборник песен, записанный на кассету — случайным, либо тщательно выверенным образом. Слово «микстейп» хорошо прижилось в хип-хоп-среде и в какой-то момент стало означать сборник песен исполнителя, сделанный им не для коммерции, а чтобы заявить о себе или сделать что-то для души, зачастую — на чужие биты.
Однако примерно с тех пор, как в 2015-м Дрейк выпустил свой альбом «If You’re Reading This It’s Too Late» и решил назвать его микстейпом, многие фанаты музыки начали что-то подозревать. Релизы Чарли XCX «Number 1 Angel» и «Pop 2» подтвердили опасения — теперь выпуск микстейпа это еще и хитрая уловка лейблов. Если они не уверены, что запись будет успешна — то не хотят выпускать ее в виде альбома. С микстейпами у лейблов намного меньше рисков — больше часть финансовых обязательств ложится именно на артиста. Так что обычно музыканты выпускают на микстейпах нетипичную для себя музыку. Но если Дрейк и Чарли уходили в эксперименты, то новый релиз FKA twigs — наоборот подозрительно близок к поп-звучанию.
Ранние записи и фигура продюсера
Начиная с первого мини-альбома, вышедшего девять лет назад, FKA Twigs делала музыку, как минимум слегка опережавшую время, но такую, которую можно было хотя бы номинально причислить к тегу «поп». Ее чувственный R&B сразу был посвящен темам, которые обычно если и поднимались в большой поп-музыке, то о них пели не так ярко и не так откровенно: она рассказывала слушателю о подчинении и доминировании, депрессии, безысходности и созависимости так, как до нее делала, пожалуй, только Джанет Джексон. Со второго мини-альбома исполнительница стала работать с молодой продюсеркой Аркой, а начиная с релиза «LP1» к списку продюсеров подключились и люди из поп-музыки, например, Эмиль Хейни и Boots —работавшие с Бейонсе и Ланой дель Рей .
НОВАЯ МУЗЫКА
Марсельское Таро, Autechre и борьба с дихотомией: Из чего состоят новые альбомы АркиЧитать
Хотя FKA Twigs большую часть музыки делает сама, фигура продюсера как человека, помогающего ей правильнее выстроить видение своих песен, для нее важна. Все мини-альбомы она записывала преимущественно с Tic, Аркой и Boots. Исполнительным продюсером предыдущего ее альбома «Magdalene» был электронный музыкант Николас Джаар. Над новым микстейпом «Caprisongs» работал Пабло Диас-Рейша, более известный как El Guincho — в начале 2010-х он прославился хитом «Bombay», а позже переключился на продюсирование, преимущественно работая с певицей Розалией. В сопроводительном тексте к альбому FKA Twigs называет Диас-Рейшу человеком, ответственным за альбом больше всего — именно он уводил ее от тревожности, которую приносила работа в студии, в сторону чего-то более светлого.
Радостный аудиодневник
Несмотря на неоднородность, присущую формату микстейпа, у него есть лейтмотив — радостная сторона FKA twigs, которую она впервые показывает миру. Влюбленности, расставания — из этого замкнутого круга FKA Twigs выходит победительницей, поняв под конец, что главное — это любовь к себе, а не к кому-либо еще. Откровенность певицы распространяется на новые темы — она с большей охотой впускает в свою музыку любовь к астрологии (смотрите название микстейпа и трек «Christi Interlude»), говорит о своей самооценке («Meta Angel») и ревности («Jealousy»).
И говорит она об этом вместе с многочисленными друзьями и подругами. И хоть для поп-альбома огромное количество продюсеров — дело обычное, речь здесь не о них, а о настоящих близких, которых FKA Twigs постоянно записывала на диктофон. Благодаря этому альбом воспринимается как человечный аудиодневник, чем «коммерческий» альбом; настраивает на это и вступление к альбому, где певица говорит: «Я записала для вас микстейп». С изначальным определением термина здесь часто играют — мы слышим нажатие кнопок несуществующего магнитофона, звуки перемотки и прочие вещи.
Даб, дрилл и полная мешанина
Использование голосов близких навевает мысли о двух альбомах, выпущенных в прошлом году, и их автор присутствует в качестве продюсера на «Caprisongs». Британец Fred Again записывал своих знакомых и находил подходящие фразы на ютьюбе, чтобы использовать их в качестве вокалистов своих треков, и получившаяся дилогия «Actual Life» очень схожа своим настроением с микстейпом FKA Twigs: это тоже музыка куда более доверительная, чем обычно принято в таких жанрах. Кроме того, это музыка по духу очень британская, хоть «Caprisongs» и записан с испанским продюсером в том числе в Америке и на Ямайке. Здесь многое напоминает как о грайме и дрилле, так и о лондонских саунд-системах, на которых ставили даб и регги, здесь есть атмосфера рейва или пути домой после него — и совсем не кажется случайным, что в треке «Darjeeling» процитирован британский дискотечный хит Olive «You’re Not Alone».
Уже по описанию «Caprisongs» кажется абсолютной мешаниной из всего подряд — это она и есть. Здесь ушедший из фолка в написание песен для поп-звезд Тобиас Джессо — младший соседствует с постоянным соавтором Ника Кейва Уорреном Эллисом, нигерийский рэпер Рема — с только что выпустившим свой собственный альбом The Weeknd, а давняя подруга Арка — с работавшим с Канье с первого альбома Майком Дином. Несмотря на номинальное путешествие со слушателем, в цельный альбом это не складывается и, несмотря на отдельные аккорды и звуки, отсылающие к предыдущему творчеству, не очень похоже на то, что FKA Twigs делала раньше. Безусловно, после «LP1» и «Magdalene» кого-то может ждать разочарование — это не душераздирающая и уж точно не печальная музыка.
Нарочитая незаконченность
Из-за веселости и беспечности возникает ощущение того, что эти песни простоваты и оттого не могут тягаться с тем, что исполнительница делала раньше. Но должны ли? «Caprisongs» нарочно оставляет ощущение незаконченности — как, например, прекрасная песня «Pamplemousse», длящаяся всего полторы минуты и заканчивающаяся чьей-то просьбой выпустить, наконец, дуэт с Дуа Липой. И в этом состоянии вечных демоверсий определенно есть своя красота — кроме того, FKA Twigs настолько часто пела про свои переживания и страдания, что нам как слушателям остается только порадоваться за нее и ее душевное состояние. Не все микстейпы должны быть альбомами — хотя выход «Caprisongs» неоднократно переносили и нельзя сказать, что новый лейбл исполнительницы, Atlantic, вообще ни в чем не виноват, но своего титула эта запись точно заслуживает. Это веселый, короткий и увлекательный микстейп — совсем не то, чего мы ждали. Но это именно то, чего хочет сама FKA Twigs.
Обложка: Mateus Porto / Young Recordings Limited / Atlantic Recording Corporation