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17 декабря 2020

Российские спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 2022 года

Telegram начал менять флаг Беларуси на флаг белорусской оппозиции
25 августа 2020

Telegram начал менять флаг Беларуси на флаг белорусской оппозиции