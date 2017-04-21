Жителю Подмосковья предъявили обвинения за сожжение флага у Кремля Сам он свою вину полностью не признает
Жителю подмосковного Серпухова Никите Садкову предъявили обвинения в надругательстве над государственным флагом России. Об этом сообщил адвокат обвиняемого Дмитрий Динзе.
По версии следствия, 21 августа 2016 года Садков принес к стенам Кремля российский флаг, облил его горючей жидкостью и поджег.
Также Садкова обвиняют в возбуждении ненависти по признакам национальности с использованием интернета. Согласно следственным данным, 15 августа 2016 года обвиняемый разместил в сообществе «ЯПлакалъ» видеозапись экстремистского характера, содержащую призывы, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении русских.
Никита Садков свою вину не признал. «Считает, что его преследуют за убеждения, от которых он не собирается отрекаться», — пояснил защитник. Обвиняемый, по собственному мнению, «борется за свободу слова и пытается вызвать людей в социальной сети на диалог».
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