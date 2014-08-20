Обновленная Конституция России от студии Артемия Лебедева
«Конституция России стала мягче и плавней»
Обновленная Конституция России от студии Артемия Лебедева «Конституция России стала мягче и плавней»
Сколько россиян не знают, как выглядит флаг России
Половина считает, что не знать символику государства позорно
Сколько россиян не знают, как выглядит флаг России Половина считает, что не знать символику государства позорно
Мэрия собирает на Сахарова митинг в честь 350-летия флага. Но этот юбилей отмечали в прошлом году
Об этой дате писала «Парламентская газета»
Мэрия собирает на Сахарова митинг в честь 350-летия флага. Но этот юбилей отмечали в прошлом году Об этой дате писала «Парламентская газета»
МОК разрешил болельщикам использовать флаг России на Олимпиаде
Ранее МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде 2018 года под собственным флагом
МОК разрешил болельщикам использовать флаг России на Олимпиаде Ранее МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде 2018 года под собственным флагом
В Музее Москвы выставят эталонные образцы всех городских гербов и флагов
Геральдический совет соберет полную коллекцию флагов и гербов столицы
В Музее Москвы выставят эталонные образцы всех городских гербов и флагов Геральдический совет соберет полную коллекцию флагов и гербов столицы
Ко Дню Государственного флага Москву украсит 24-метровый триколор
К празднику подготовили около 180 флагов и 400 тематических плакатов
Ко Дню Государственного флага Москву украсит 24-метровый триколор К празднику подготовили около 180 флагов и 400 тематических плакатов
Жителю Подмосковья предъявили обвинения за сожжение флага у Кремля
Сам он свою вину полностью не признает
Жителю Подмосковья предъявили обвинения за сожжение флага у Кремля Сам он свою вину полностью не признает
Путин утвердил флаг и герб Росгвардии
Президент подписал указ о геральдических знаках структуры
Путин утвердил флаг и герб Росгвардии Президент подписал указ о геральдических знаках структуры
Неправильный флаг на Никитском бульваре
На бульваре установили электронное табло с флагом России, цвета на котором перепутаны
Неправильный флаг на Никитском бульваре На бульваре установили электронное табло с флагом России, цвета на котором перепутаны
Активисты вывесили украинский флаг на высотке на Котельнической
На другом корпусе высотки вывесили флаг России со звёздами Евросоюза
Активисты вывесили украинский флаг на высотке на Котельнической На другом корпусе высотки вывесили флаг России со звёздами Евросоюза
В метро запустят поезд в цветах российского флага
Поезд запустят ко Дню государственного флага России, который отмечают 22 августа
В метро запустят поезд в цветах российского флага Поезд запустят ко Дню государственного флага России, который отмечают 22 августа
Герб, гимн и флаг Москвы запретили использовать в рекламе
Соответствующее постановление правительства Москвы подписал мэр города Сергей Собянин
Герб, гимн и флаг Москвы запретили использовать в рекламе Соответствующее постановление правительства Москвы подписал мэр города Сергей Собянин
Руфера Мустанга объявили в международный розыск за перекраску звезды на московской высотке
Григорию Мустангу предъявлено заочное обвинение
Руфера Мустанга объявили в международный розыск за перекраску звезды на московской высотке Григорию Мустангу предъявлено заочное обвинение
Вернуть России советский флаг С таким предложением выступило руководство «Коммунистов России»
Арестован шестой фигурант дела о покраске звезды на сталинской высотке
Им оказался 22-летний Кирилл Ишутин
Арестован шестой фигурант дела о покраске звезды на сталинской высотке Им оказался 22-летний Кирилл Ишутин
Суд арестовал пятого фигуранта по делу о покраске звезды на сталинской высотке
Им оказался 19-летний петербуржец Владимир Подрезов
Суд арестовал пятого фигуранта по делу о покраске звезды на сталинской высотке Им оказался 19-летний петербуржец Владимир Подрезов
Задержаны ещё два руфера по делу о покраске звезды на сталинской высотке
Подозреваемые задержаны полицией на 48 часов и находятся на Петровке
Задержаны ещё два руфера по делу о покраске звезды на сталинской высотке Подозреваемые задержаны полицией на 48 часов и находятся на Петровке
МОЭСК объявила конкурс на новое оформление линий электропередач
В конкурсе может принять участие любой желающий
МОЭСК объявила конкурс на новое оформление линий электропередач В конкурсе может принять участие любой желающий
На Большом Каменном мосту у Кремля вывесили флаг Украины
Пятеро активистов, попытавшихся вывесить флаг, были задержаны сотрудниками полиции