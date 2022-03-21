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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сотрудники IKEA запустили акцию «Мы остаемся!» против увольнений

Сотрудники IKEA запустили акцию «Мы остаемся!» против увольнений

Я запустила флешмоб о расизме в России и получила 1,5 тысячи историй за несколько дней
Я запустила флешмоб о расизме в России и получила 1,5 тысячи историй за несколько дней
Я запустила флешмоб о расизме в России и получила 1,5 тысячи историй за несколько дней

Я запустила флешмоб о расизме в России и получила 1,5 тысячи историй за несколько дней

Что делать, если вашего ребенка привлекли к военным флешмобам
Инструкция
21 марта 2022

Что делать, если вашего ребенка привлекли к военным флешмобам

Феминистки запустили кампанию по борьбе с противником ЛГБТ Тимуром Булатовым
Флешмоб
9 августа 2021

Феминистки запустили кампанию по борьбе с противником ЛГБТ Тимуром Булатовым

Художники запустили флешмоб против цирковой эксплуатации животных
2 августа 2021

Художники запустили флешмоб против цирковой эксплуатации животных

Студентов МГЮА обманом вынудили участвовать в съемке ролика в поддержку Путина
6 февраля 2021

Студентов МГЮА обманом вынудили участвовать в съемке ролика в поддержку Путина

#НаПикетЗапретаНет: Кампания против ограничений на одиночные пикеты от «ОВД-Инфо»

Власти уже несколько месяцев прикрываются пандемией

#НаПикетЗапретаНет: Кампания против ограничений на одиночные пикеты от «ОВД-Инфо»

Движение ЭКА запустило онлайн-флешмоб в защиту климата

Почему изменение климата коснется каждого и как с этим бороться обычным людям

Движение ЭКА запустило онлайн-флешмоб в защиту климата

Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела

Женское тело — не порнография

Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела

«Соблюдайте хоть какую-нибудь Конституцию»: Журналисты — в поддержку Ильи Азара

Его арестовали за одиночный пикет

«Соблюдайте хоть какую-нибудь Конституцию»: Журналисты — в поддержку Ильи Азара

#СвободуВоронцову: Полицейские — в поддержку «Омбудсмена полиции»

«Правда должна победить»

#СвободуВоронцову: Полицейские — в поддержку «Омбудсмена полиции»

«Мы задыхаемся без лекарств»: #ДайтеМнеДышать — в поддержку больных муковисцидозом

И против пыток импортозамещением

«Мы задыхаемся без лекарств»: #ДайтеМнеДышать — в поддержку больных муковисцидозом

От LinkedIn до Tinder: Челлендж Долли Партон — в экспонатах музеев мира

Эрмитаж, Пушкинский, Метрополитен и другие шутники

От LinkedIn до Tinder: Челлендж Долли Партон — в экспонатах музеев мира

«Котики» вместо «Котельников»: Пользователи играются с названиями станций метро

Агенстство «Пикчер» запустило флешмоб на лучшие идеи

«Котики» вместо «Котельников»: Пользователи играются с названиями станций метро

Александр Паль запустил флешмоб в поддержку актера, получившего 3,5 года колонии после митинга

#СвободуПавлуУстинову

Александр Паль запустил флешмоб в поддержку актера, получившего 3,5 года колонии после митинга

Герои фильмов в образе курьеров «Яндекс.Еды»

В твиттере персонажам пририсовывают желтый плащ и рюкзак

Герои фильмов в образе курьеров «Яндекс.Еды»

«Да пошли вы н...й!»: Роскомнадзор ответил пользователю в Twitter

И во флешмобе поучаствовал, и правила показал

«Да пошли вы н...й!»: Роскомнадзор ответил пользователю в Twitter

Задания по раздельному сбору мусора от сайта «Эковики»

Выполняя их, можно научиться грамотно собирать вторсырье

Задания по раздельному сбору мусора от сайта «Эковики»

«Путин был в ярости»: Twitter шутит о чувствах президента с помощью автонабора

Не забыли и про Сергея Собянина

«Путин был в ярости»: Twitter шутит о чувствах президента с помощью автонабора

Движение «Эка» запустило акцию для спасения птиц зимой

Горожан призывают подкармливать птиц и рассказывать о проблеме знакомым

Движение «Эка» запустило акцию для спасения птиц зимой

#2009vs2019: В соцсетях вспоминают, как изменилась жизнь за десять лет

Netflix вместо СТС, появление «девятка» яиц и неизменный Ленин в Мавзолее

#2009vs2019: В соцсетях вспоминают, как изменилась жизнь за десять лет

#Местоженщинывезде: Татьяна Никонова против стереотипов о женских профессиях

Пользовательницы соцсетей вспоминают о распространенных стереотипах в отношении их профессий

#Местоженщинывезде: Татьяна Никонова против стереотипов о женских профессиях

#ЗолотовЧеллендж: Пользователи соцсетей массово вызывают главу Росгвардии на дуэль

Золотова вызвали на сражение подушками, поединок по крестикам-ноликам и даже бой на бровях

#ЗолотовЧеллендж: Пользователи соцсетей массово вызывают главу Росгвардии на дуэль

#годтеатраКС: Флешмоб в день рождения Кирилла Серебренникова

Друзья, коллеги и ученики режиссера поздравляют его в социальных сетях

#годтеатраКС: Флешмоб в день рождения Кирилла Серебренникова

«В Москве окрошку на просекко делают»: Пользователи Twitter шутят о легкой жизни в столице

В соцсети пишут о больших зарплатах, раздаче телефонов и дожде из денег

«В Москве окрошку на просекко делают»: Пользователи Twitter шутят о легкой жизни в столице

Как россияне били татуировки с логотипом Domino's за бесплатную пиццу на 100 лет

Сертификат получат первые 350 участников акции

Как россияне били татуировки с логотипом Domino's за бесплатную пиццу на 100 лет

Автофлешмоб против свалки в Щелканове

Более 90 машин образовали надпись «Стоп экотеррор»

Автофлешмоб против свалки в Щелканове

«Спасибо за обед говяжьим дошираком»: Пользователи Twitter хвалят Собянина за все подряд

Мэра благодарят за помощь при пробуждении, поход в баню и даже за корочку на жареных острых крыльях

«Спасибо за обед говяжьим дошираком»: Пользователи Twitter хвалят Собянина за все подряд

«Четвертый не лишний»: Акция против идеи ограничить число детей в приемных семьях

Многодетные матери рассказали в фейсбуке истории усыновления детей

«Четвертый не лишний»: Акция против идеи ограничить число детей в приемных семьях

«Усы надежды» в поддержку сборной России по футболу

Иван Ургант призвал поддержать главного тренера Станислава Черчесова, отрастив усы

«Усы надежды» в поддержку сборной России по футболу

Завтра вход в Государственный музей Пушкина будет бесплатным (обновлено)

Также ко дню рождения Пушкина в Москве появятся 20 виртуальных копий поэта

Завтра вход в Государственный музей Пушкина будет бесплатным (обновлено)

«Янни или Лорел?»: Cпор соцсетей об аудиоверсии «платья раздора»

В одной и той же записи люди слышат разные имена

«Янни или Лорел?»: Cпор соцсетей об аудиоверсии «платья раздора»

Резкое ухудшение погоды, «Царь-телефон» для Путина и штрафы за «санкционку»

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Резкое ухудшение погоды, «Царь-телефон» для Путина и штрафы за «санкционку»

Роскомпозор и котики: как интернет атаковал РКН на Google Maps

Пользователи решили наказать Роскомнадзор за многочисленные блокировки

Роскомпозор и котики: как интернет атаковал РКН на Google Maps

#Привезимусорвмоскву: Жителям регионов предложили превратить Москву в свалку

Ярославец призвал к протесту против московского мусора

#Привезимусорвмоскву: Жителям регионов предложили превратить Москву в свалку

«Что мы можем сами?». В соцсетях объявили народную проверку пожарной безопасности

Пользователи предлагают отправиться в общественные места и самостоятельно выяснить, где находятся планы эвакуации и как давно проверялась сигнализация

«Что мы можем сами?». В соцсетях объявили народную проверку пожарной безопасности

#DeleteFacebook: Пользователей призвали удалиться из соцсети

Причиной бойкота стала утечка данных к компании, которую подозревают во вмешательстве в выборы

#DeleteFacebook: Пользователей призвали удалиться из соцсети

#2012vs2018: Как изменились пользователи Twitter и Россия

В соцсети шутят о лишнем весе, упадке экономики и усах Грудинина

#2012vs2018: Как изменились пользователи Twitter и Россия

#Явыбираюсам: Московские НКО в поддержку выборов президента

В течение недели представители НКО проведут более 60 агитационных мероприятий

#Явыбираюсам: Московские НКО в поддержку выборов президента

В СПбГУ развесили плакаты с сексистскими высказываниями преподавателей о женщинах

В учебном заведении заявили, что руководству не сообщали о сексистских проявлениях в поведении преподавателей

В СПбГУ развесили плакаты с сексистскими высказываниями преподавателей о женщинах

Пользователи соцсетей предлагают названия новому оружию Путина

В голосовании Минобороны может принять участие любой желающий

Пользователи соцсетей предлагают названия новому оружию Путина

На ВДНХ запустят обратный отсчет до ЧМ-2018

В мероприятии примут участие 6 тысяч городских волонтеров

На ВДНХ запустят обратный отсчет до ЧМ-2018

Пользователи GetContact выясняют, как они записаны в чужих телефонах

Приложение уже вышло на первое место в российском App Store

Пользователи GetContact выясняют, как они записаны в чужих телефонах

На катке ВДНХ проведут флешмоб на самый долгий поцелуй

В День святого Валентина здесь также состоится акция «Любовь на льду»

На катке ВДНХ проведут флешмоб на самый долгий поцелуй

Серые фоны в соцсетях в поддержку олимпийцев #FromRussia

Бренды решили поддержать спортсменов, выступающих в Южной Корее под нейтральным флагом

Серые фоны в соцсетях в поддержку олимпийцев #FromRussia

Пользователи соцсетей — о том, почему фото — #этонеповодубить

Интернет делится фото и объясняет, почему образ — не повод для убийства

Пользователи соцсетей — о том, почему фото — #этонеповодубить

#МишкаНеВиновен: Владельцы кинотеатров — против Минкультуры

Зрителей приглашают на сеанс фильма «Приключения Паддингтона — 2», который не состоится

#МишкаНеВиновен: Владельцы кинотеатров — против Минкультуры

В России началась вторая волна экологического флешмоба «Разделяй с нами»

Цель проекта — расширить представления россиян о способах борьбы с мусором

В России началась вторая волна экологического флешмоба «Разделяй с нами»

В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х

Гостям сделают яркий образ и научат танцевальным движениям

В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х

Косплей на картины 1917 года в конкурсе Третьяковской галереи
Косплей на картины 1917 года в конкурсе Третьяковской галереи Как сегодня выглядели бы шедевры Шагала, Петрова-Водкина и Кандинского
Косплей на картины 1917 года в конкурсе Третьяковской галереи

Косплей на картины 1917 года в конкурсе Третьяковской галереи
Как сегодня выглядели бы шедевры Шагала, Петрова-Водкина и Кандинского

Минобрнауки опубликует во «ВКонтакте» лекции для студентов

В проекте примут участие ведущие российские вузы

Минобрнауки опубликует во «ВКонтакте» лекции для студентов

#NoRussiaNoGames: В соцсетях запустили акцию в поддержку российских спортсменов

Пользователи выступают против отстранения России от Олимпиады

#NoRussiaNoGames: В соцсетях запустили акцию в поддержку российских спортсменов

«Неоспоримые» доказательства Минобороны в виде скриншота из игры

Фейковые снимки ведомства якобы свидетельствуют о поддержке боевиков ИГИЛ со стороны США

«Неоспоримые» доказательства Минобороны в виде скриншота из игры

«Вся Россия в одном фото», уроки о троллинге в школах и флешмоб в память о жертвах репрессий

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

«Вся Россия в одном фото», уроки о троллинге в школах и флешмоб в память о жертвах репрессий

В соцсетях стартовал флешмоб в память о жертвах репрессий

Акцию #СталинДалПриказ запустили ко Дню памяти жертв политических репрессий

В соцсетях стартовал флешмоб в память о жертвах репрессий

«Вся Россия в одном фото»: В Twitter делятся снимками повседневности

Пользователи соцсети публикуют фотографии российской действительности

«Вся Россия в одном фото»: В Twitter делятся снимками повседневности

Универсальный ответ Сергея Собянина
Универсальный ответ Сергея Собянина «Идею считаю никчемной»
Универсальный ответ Сергея Собянина

Универсальный ответ Сергея Собянина
«Идею считаю никчемной»

#ЯТоже: Пострадавшие от домогательств запустили флешмоб в соцсетях

Он был запущен на фоне скандала вокруг харассмента в киноиндустрии

#ЯТоже: Пострадавшие от домогательств запустили флешмоб в соцсетях

Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster
Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster

Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

«7 вещей, от которых я отказался» — по мотивам манифеста Павла Дурова

Шутки пользователей соцсетей переросли в флешмоб

«7 вещей, от которых я отказался» — по мотивам манифеста Павла Дурова

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