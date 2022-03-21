#НаПикетЗапретаНет: Кампания против ограничений на одиночные пикеты от «ОВД-Инфо»
Власти уже несколько месяцев прикрываются пандемией
Движение ЭКА запустило онлайн-флешмоб в защиту климата
Почему изменение климата коснется каждого и как с этим бороться обычным людям
Как проходит медиастрайк в поддержку Юлии Цветковой, которой грозит тюрьма за рисунки женского тела
Женское тело — не порнография
«Соблюдайте хоть какую-нибудь Конституцию»: Журналисты — в поддержку Ильи Азара
Его арестовали за одиночный пикет
«Мы задыхаемся без лекарств»: #ДайтеМнеДышать — в поддержку больных муковисцидозом
И против пыток импортозамещением
От LinkedIn до Tinder: Челлендж Долли Партон — в экспонатах музеев мира
Эрмитаж, Пушкинский, Метрополитен и другие шутники
«Котики» вместо «Котельников»: Пользователи играются с названиями станций метро
Агенстство «Пикчер» запустило флешмоб на лучшие идеи
Александр Паль запустил флешмоб в поддержку актера, получившего 3,5 года колонии после митинга
#СвободуПавлуУстинову
Герои фильмов в образе курьеров «Яндекс.Еды»
В твиттере персонажам пририсовывают желтый плащ и рюкзак
«Да пошли вы н...й!»: Роскомнадзор ответил пользователю в Twitter
И во флешмобе поучаствовал, и правила показал
Задания по раздельному сбору мусора от сайта «Эковики»
Выполняя их, можно научиться грамотно собирать вторсырье
«Путин был в ярости»: Twitter шутит о чувствах президента с помощью автонабора
Не забыли и про Сергея Собянина
Движение «Эка» запустило акцию для спасения птиц зимой
Горожан призывают подкармливать птиц и рассказывать о проблеме знакомым
#2009vs2019: В соцсетях вспоминают, как изменилась жизнь за десять лет
Netflix вместо СТС, появление «девятка» яиц и неизменный Ленин в Мавзолее
#Местоженщинывезде: Татьяна Никонова против стереотипов о женских профессиях
Пользовательницы соцсетей вспоминают о распространенных стереотипах в отношении их профессий
#ЗолотовЧеллендж: Пользователи соцсетей массово вызывают главу Росгвардии на дуэль
Золотова вызвали на сражение подушками, поединок по крестикам-ноликам и даже бой на бровях
#годтеатраКС: Флешмоб в день рождения Кирилла Серебренникова
Друзья, коллеги и ученики режиссера поздравляют его в социальных сетях
«В Москве окрошку на просекко делают»: Пользователи Twitter шутят о легкой жизни в столице
В соцсети пишут о больших зарплатах, раздаче телефонов и дожде из денег
Как россияне били татуировки с логотипом Domino's за бесплатную пиццу на 100 лет
Сертификат получат первые 350 участников акции
«Спасибо за обед говяжьим дошираком»: Пользователи Twitter хвалят Собянина за все подряд
Мэра благодарят за помощь при пробуждении, поход в баню и даже за корочку на жареных острых крыльях
«Четвертый не лишний»: Акция против идеи ограничить число детей в приемных семьях
Многодетные матери рассказали в фейсбуке истории усыновления детей
«Усы надежды» в поддержку сборной России по футболу
Иван Ургант призвал поддержать главного тренера Станислава Черчесова, отрастив усы
Завтра вход в Государственный музей Пушкина будет бесплатным (обновлено)
Также ко дню рождения Пушкина в Москве появятся 20 виртуальных копий поэта
«Янни или Лорел?»: Cпор соцсетей об аудиоверсии «платья раздора»
В одной и той же записи люди слышат разные имена
Резкое ухудшение погоды, «Царь-телефон» для Путина и штрафы за «санкционку»
Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village
Роскомпозор и котики: как интернет атаковал РКН на Google Maps
Пользователи решили наказать Роскомнадзор за многочисленные блокировки
#Привезимусорвмоскву: Жителям регионов предложили превратить Москву в свалку
Ярославец призвал к протесту против московского мусора
«Что мы можем сами?». В соцсетях объявили народную проверку пожарной безопасности
Пользователи предлагают отправиться в общественные места и самостоятельно выяснить, где находятся планы эвакуации и как давно проверялась сигнализация
#DeleteFacebook: Пользователей призвали удалиться из соцсети
Причиной бойкота стала утечка данных к компании, которую подозревают во вмешательстве в выборы
#2012vs2018: Как изменились пользователи Twitter и Россия
В соцсети шутят о лишнем весе, упадке экономики и усах Грудинина
#Явыбираюсам: Московские НКО в поддержку выборов президента
В течение недели представители НКО проведут более 60 агитационных мероприятий
В СПбГУ развесили плакаты с сексистскими высказываниями преподавателей о женщинах
В учебном заведении заявили, что руководству не сообщали о сексистских проявлениях в поведении преподавателей
Пользователи соцсетей предлагают названия новому оружию Путина
В голосовании Минобороны может принять участие любой желающий
На ВДНХ запустят обратный отсчет до ЧМ-2018
В мероприятии примут участие 6 тысяч городских волонтеров
Пользователи GetContact выясняют, как они записаны в чужих телефонах
Приложение уже вышло на первое место в российском App Store
На катке ВДНХ проведут флешмоб на самый долгий поцелуй
В День святого Валентина здесь также состоится акция «Любовь на льду»
Серые фоны в соцсетях в поддержку олимпийцев #FromRussia
Бренды решили поддержать спортсменов, выступающих в Южной Корее под нейтральным флагом
Пользователи соцсетей — о том, почему фото — #этонеповодубить
Интернет делится фото и объясняет, почему образ — не повод для убийства
#МишкаНеВиновен: Владельцы кинотеатров — против Минкультуры
Зрителей приглашают на сеанс фильма «Приключения Паддингтона — 2», который не состоится
В России началась вторая волна экологического флешмоба «Разделяй с нами»
Цель проекта — расширить представления россиян о способах борьбы с мусором
В Старый Новый год на катке ВДНХ пройдет ретродискотека с хитами 80-х
Гостям сделают яркий образ и научат танцевальным движениям
Косплей на картины 1917 года в конкурсе Третьяковской галереи Как сегодня выглядели бы шедевры Шагала, Петрова-Водкина и Кандинского
Минобрнауки опубликует во «ВКонтакте» лекции для студентов
В проекте примут участие ведущие российские вузы
#NoRussiaNoGames: В соцсетях запустили акцию в поддержку российских спортсменов
Пользователи выступают против отстранения России от Олимпиады
«Неоспоримые» доказательства Минобороны в виде скриншота из игры
Фейковые снимки ведомства якобы свидетельствуют о поддержке боевиков ИГИЛ со стороны США
«Вся Россия в одном фото», уроки о троллинге в школах и флешмоб в память о жертвах репрессий
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
В соцсетях стартовал флешмоб в память о жертвах репрессий
Акцию #СталинДалПриказ запустили ко Дню памяти жертв политических репрессий
«Вся Россия в одном фото»: В Twitter делятся снимками повседневности
Пользователи соцсети публикуют фотографии российской действительности
#ЯТоже: Пострадавшие от домогательств запустили флешмоб в соцсетях
Он был запущен на фоне скандала вокруг харассмента в киноиндустрии
Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
«7 вещей, от которых я отказался» — по мотивам манифеста Павла Дурова
Шутки пользователей соцсетей переросли в флешмоб